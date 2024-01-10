Челябинский бизнесмен закупился семечками на 7 млн долларов. Фото, видео

11 января 2024 в 12:03 Размер текста - 17 +

Предприниматель переработает семечки и экспортирует их по миру Фото: Илья Московец © URA.RU Предприниматель из Челябинской области закупился в Китае семечками подсолнуха на сумму 7 млн долларов. Таможенная проверка не зафиксировала нарушений при ввозе продукции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в ближайшее время ожидается еще одна партия на сумму свыше 1,5 млн долларов. «220 контейнеров весом около пяти тысяч тонн прибыл на Урал из Китая. Общая стоимость товара составляет более 7 млн долларов. Вся продукция соответствует требованиям безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. Начальник управления Алексей Фролов, комментируя такую крупную поставку, отметил, что в ближайшие дни ожидается прибытие еще 54 контейнеров с семечками. После переработки на Южном Урале продукция будет экспортирована по всему миру. «В 2023 году на Урал привезли почти 30 тысяч тонн семечек почти на 50 миллионов долларов. Пик поставок пришелся на март и апрель», — подытожили в пресс-службе таможенного управления. Бизнесмен получил первый транш поставок из 220 контейнеров с семечками Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Предприниматель из Челябинской области закупился в Китае семечками подсолнуха на сумму 7 млн долларов. Таможенная проверка не зафиксировала нарушений при ввозе продукции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, в ближайшее время ожидается еще одна партия на сумму свыше 1,5 млн долларов. «220 контейнеров весом около пяти тысяч тонн прибыл на Урал из Китая. Общая стоимость товара составляет более 7 млн долларов. Вся продукция соответствует требованиям безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления. Начальник управления Алексей Фролов, комментируя такую крупную поставку, отметил, что в ближайшие дни ожидается прибытие еще 54 контейнеров с семечками. После переработки на Южном Урале продукция будет экспортирована по всему миру. «В 2023 году на Урал привезли почти 30 тысяч тонн семечек почти на 50 миллионов долларов. Пик поставок пришелся на март и апрель», — подытожили в пресс-службе таможенного управления.