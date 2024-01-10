Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость жилья на первый квартал 2024 года

11 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра жилья в Челябинске на I квартал 2024 года — 80 тысяч 467 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилых домов и квартир в регионе на первый квартал 2024 года. По нормативу, цена «квадрата» в городе составляет 80 тысяч 467 рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 11 января. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на I квартал 2024 года в размере 80 467,00 (восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей. Данный норматив позволит рассчитать размер социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, которые участвуют в программах государственной поддержки», — сообщается в документе. Документ вступил в силу с 11 января 2024 года. Постановление разработано в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2023 года. В Челябинской области в 2023 году разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости впервые за 20 лет составила 43%. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке поднялись цены на 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилых домов и квартир в регионе на первый квартал 2024 года. По нормативу, цена «квадрата» в городе составляет 80 тысяч 467 рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 11 января. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на I квартал 2024 года в размере 80 467,00 (восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей. Данный норматив позволит рассчитать размер социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, которые участвуют в программах государственной поддержки», — сообщается в документе. Документ вступил в силу с 11 января 2024 года. Постановление разработано в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2023 года. В Челябинской области в 2023 году разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости впервые за 20 лет составила 43%. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке поднялись цены на 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье.