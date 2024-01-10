10 января 2024

Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость жилья на первый квартал 2024 года

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Средняя стоимость квадратного метра жилья в Челябинске на I квартал 2024 года — 80 тысяч 467 рублей Фото:

Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилых домов и квартир в регионе на первый квартал 2024 года. По нормативу, цена «квадрата» в городе составляет 80 тысяч 467 рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 11 января.

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на I квартал 2024 года в размере 80 467,00 (восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей. Данный норматив позволит рассчитать размер социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, которые участвуют в программах государственной поддержки», — сообщается в документе.

Документ вступил в силу с 11 января 2024 года. Постановление разработано в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2023 года.

В Челябинской области в 2023 году разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости впервые за 20 лет составила 43%. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке поднялись цены на 33,3%.

Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье.

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Власти Челябинска утвердили среднюю стоимость квадратного метра жилых домов и квартир в регионе на первый квартал 2024 года. По нормативу, цена «квадрата» в городе составляет 80 тысяч 467 рублей, сообщается в документе, опубликованном на сайте мэрии 11 января. «Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на I квартал 2024 года в размере 80 467,00 (восемьдесят тысяч четыреста шестьдесят семь) рублей. Данный норматив позволит рассчитать размер социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства молодым семьям, которые участвуют в программах государственной поддержки», — сообщается в документе. Документ вступил в силу с 11 января 2024 года. Постановление разработано в соответствии с приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11 декабря 2023 года. В Челябинской области в 2023 году разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости впервые за 20 лет составила 43%. Квартиры в новостройках стали стоить больше на 38%. На вторичном рынке поднялись цены на 33,3%. Челябинск среди городов РФ в 2023 году стал лидером по росту цен на вторичную недвижимость. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на жилье.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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