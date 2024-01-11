С апреля отменили рейсы из Перми в Домодедово

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, S7, кольцово, самолет
Последний рейс состоится 30 марта Фото:

Авиакомпания S7 отменила рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в московский аэропорт «Домодедово». Последний вылет по этому маршруту запланирован на 30 марта.

«Рейсы из Перми в Москву отменены с 31 марта», — пишет 59.ru со ссылкой на авиакомпанию S7. Уточняется, что рейсы могут вернуть в летнем расписании, но будут ли это делать — неизвестно. Причину отмены также не раскрывают.

Самолеты из «Большого Савино» в Домодедово летают ежедневно в 20:00. S7 — единственная авиакомпания, которая совершает перелеты из Перми в этот аэропорт.

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Авиакомпания S7 отменила рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в московский аэропорт «Домодедово». Последний вылет по этому маршруту запланирован на 30 марта. «Рейсы из Перми в Москву отменены с 31 марта», — пишет 59.ru со ссылкой на авиакомпанию S7. Уточняется, что рейсы могут вернуть в летнем расписании, но будут ли это делать — неизвестно. Причину отмены также не раскрывают. Самолеты из «Большого Савино» в Домодедово летают ежедневно в 20:00. S7 — единственная авиакомпания, которая совершает перелеты из Перми в этот аэропорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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