С апреля отменили рейсы из Перми в Домодедово

11 января 2024 в 17:50 Размер текста - 17 +

Последний рейс состоится 30 марта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания S7 отменила рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в московский аэропорт «Домодедово». Последний вылет по этому маршруту запланирован на 30 марта. «Рейсы из Перми в Москву отменены с 31 марта», — пишет 59.ru со ссылкой на авиакомпанию S7. Уточняется, что рейсы могут вернуть в летнем расписании, но будут ли это делать — неизвестно. Причину отмены также не раскрывают. Самолеты из «Большого Савино» в Домодедово летают ежедневно в 20:00. S7 — единственная авиакомпания, которая совершает перелеты из Перми в этот аэропорт.

Авиакомпания S7 отменила рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в московский аэропорт «Домодедово». Последний вылет по этому маршруту запланирован на 30 марта. «Рейсы из Перми в Москву отменены с 31 марта», — пишет 59.ru со ссылкой на авиакомпанию S7. Уточняется, что рейсы могут вернуть в летнем расписании, но будут ли это делать — неизвестно. Причину отмены также не раскрывают. Самолеты из «Большого Савино» в Домодедово летают ежедневно в 20:00. S7 — единственная авиакомпания, которая совершает перелеты из Перми в этот аэропорт.