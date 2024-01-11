С апреля отменили рейсы из Перми в Домодедово

Последний рейс состоится 30 марта
Авиакомпания S7 отменила рейсы из пермского аэропорта «Большое Савино» в московский аэропорт «Домодедово». Последний вылет по этому маршруту запланирован на 30 марта.
«Рейсы из Перми в Москву отменены с 31 марта», — пишет 59.ru со ссылкой на авиакомпанию S7. Уточняется, что рейсы могут вернуть в летнем расписании, но будут ли это делать — неизвестно. Причину отмены также не раскрывают.
Самолеты из «Большого Савино» в Домодедово летают ежедневно в 20:00. S7 — единственная авиакомпания, которая совершает перелеты из Перми в этот аэропорт.
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