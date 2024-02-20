Мишустин выстраивает в России новую модель управления

20 февраля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

«Государство для людей» становится не только названием инициативы, но и определением всей политики России Фото: Георгий Бергал © URA.RU Власти РФ нацелены на создание государства для людей, упрощая получение услуг и совершенствуя управление через обратную связь от граждан и бизнеса. Таким образом правительство выстраивает в стране новую модель управления, заявил URA.RU депутат Госдумы Олег Леонов, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии 20 февраля. Глава правительства рассказал, что в упрощенном порядке в 2023 году соцвыплаты получили 23 млн человек. Мишустин на стратсессии заявил, что инициатива «Государство для людей» ориентирует власти на упрощение взаимодействия с гражданами и бизнесом для оперативного и качественного ответа на их запросы. Для этого продолжается обучение служащих: в 2023 году его прошли 6 тыс. человек, до конца 2024 года — еще 10 тыс., а граждане могут принять участие в работе испытательных площадок, где можно протестировать удобство и скорость получения госуслуг, большинство из которых в скором времени станут «проактивными». Благодаря данному механизму и без необходимости подачи заявлений свои выплаты получили уже 23 млн россиян. «Государство для людей», по мнению депутата Госдумы РФ Олега Леонова, является ключевой инициативой правительства по выстраиванию новой модели управления. Власть с этой целью получает обратную связь в ключевых точках взаимодействия — госуслугах. «Очень важно, когда власть напрямую общается с гражданами, и они понимают, что их не только слышат, но и немедленно реагируют. Благодаря подобной сопричастности в России создается новая система управления, которая в скором времени сможет соответствовать названию стратегической инициативы», — подчеркнул парламентарий. Обучение специалистов государственного и муниципального сектора и работа на испытательных площадках, способствуют быстрому созданию удобных государству и гражданам механизмов, что приведет к сокращению бюрократических издержек и положительно повлияет на все госпроцессы и жизнь россиян. Премьер отметил важность продления программы «Пушкинская карта», благодаря которой приобщиться к русской культуре смогли 9,5 млн молодых россиян. Инициатива «Придумано в России» также помогает молодежи: в 49 регионах страны 9,5 тыс. подростков занимаются творчеством, используя современные технологии. «Еще больше ребят смогут проявить свои таланты, а это очень важно — помочь каждому человеку в стране развивать свои таланты и реализовывать свои возможности», — сказал Михаил Мишустин. Мишустин коснулся и темы здравоохранения: свыше 2,5 млн россиян получили лечение в 700 обновленных отделениях медпомощи. Благодаря инициативе «Санитарный щит» создана сеть из 19 мобильных лабораторий, в которых проводятся тесты для ранней диагностики самых тяжелых заболеваний. Разработаны тест-системы, с помощью которых в первые дни жизни новорожденного можно выявить более 2500 наследственных заболеваний и принять необходимые меры. «Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов», — заключил глава правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти РФ нацелены на создание государства для людей, упрощая получение услуг и совершенствуя управление через обратную связь от граждан и бизнеса. Таким образом правительство выстраивает в стране новую модель управления, заявил URA.RU депутат Госдумы Олег Леонов, комментируя выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на стратегической сессии 20 февраля. Глава правительства рассказал, что в упрощенном порядке в 2023 году соцвыплаты получили 23 млн человек. Мишустин на стратсессии заявил, что инициатива «Государство для людей» ориентирует власти на упрощение взаимодействия с гражданами и бизнесом для оперативного и качественного ответа на их запросы. Для этого продолжается обучение служащих: в 2023 году его прошли 6 тыс. человек, до конца 2024 года — еще 10 тыс., а граждане могут принять участие в работе испытательных площадок, где можно протестировать удобство и скорость получения госуслуг, большинство из которых в скором времени станут «проактивными». Благодаря данному механизму и без необходимости подачи заявлений свои выплаты получили уже 23 млн россиян. «Государство для людей», по мнению депутата Госдумы РФ Олега Леонова, является ключевой инициативой правительства по выстраиванию новой модели управления. Власть с этой целью получает обратную связь в ключевых точках взаимодействия — госуслугах. «Очень важно, когда власть напрямую общается с гражданами, и они понимают, что их не только слышат, но и немедленно реагируют. Благодаря подобной сопричастности в России создается новая система управления, которая в скором времени сможет соответствовать названию стратегической инициативы», — подчеркнул парламентарий. Обучение специалистов государственного и муниципального сектора и работа на испытательных площадках, способствуют быстрому созданию удобных государству и гражданам механизмов, что приведет к сокращению бюрократических издержек и положительно повлияет на все госпроцессы и жизнь россиян. Премьер отметил важность продления программы «Пушкинская карта», благодаря которой приобщиться к русской культуре смогли 9,5 млн молодых россиян. Инициатива «Придумано в России» также помогает молодежи: в 49 регионах страны 9,5 тыс. подростков занимаются творчеством, используя современные технологии. «Еще больше ребят смогут проявить свои таланты, а это очень важно — помочь каждому человеку в стране развивать свои таланты и реализовывать свои возможности», — сказал Михаил Мишустин. Мишустин коснулся и темы здравоохранения: свыше 2,5 млн россиян получили лечение в 700 обновленных отделениях медпомощи. Благодаря инициативе «Санитарный щит» создана сеть из 19 мобильных лабораторий, в которых проводятся тесты для ранней диагностики самых тяжелых заболеваний. Разработаны тест-системы, с помощью которых в первые дни жизни новорожденного можно выявить более 2500 наследственных заболеваний и принять необходимые меры. «Рассчитываем, что наши специалисты, ученые представят еще больше полезных продуктов», — заключил глава правительства.