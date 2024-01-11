В челябинском лесу заблудились подростки

В Челябинском городском бору вечером 11 января спасли трех заблудившихся подростков. Двое из них получили обморожения. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении жизнеобеспечения.
В городскую дежурно-диспетчерскую службу 11 января в 19:07 поступило сообщение о том, что трое подростков заблудились в городском бору. В район предполагаемого местонахождения детей выехали сотрудники 3-го пожарно-спасательного отряда и городской службы спасения», — сообщили в управлении.
Детям удалось выйти к одной из дорог, где в 20:10 их обнаружили пожарные. Школьников передали медикам скорой помощи. Дети очень сильно замерзли. Двоих подростков госпитализировали с обморожениями, третьего ребенка передали родителям.
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