Кандидат в президенты РФ пообещал Екатеринбургу больше денег и выборы мэра

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12 января Даванков проводит встречу с избирателями в Екатеринбурге
12 января Даванков проводит встречу с избирателями в Екатеринбурге Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время визита в Екатеринбург пообещал вернуть прямые выборы мэров в России. И поменять систему распределения средств между федеральным центром и регионами, передает корреспондент URA.RU.

«Выборы мэра должны быть во всей России. Это то, что должно быть возвращено. В Екатеринбурге нужно вернуть в первую очередь. То, что мы потеряли это во многих городах, ничего хорошего из этого не получилось», — считает Даванков.

«Больше 400 млрд рублей — это общий бюджет Свердловской области. Для вас не секрет, что в рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд, а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение. Все деньги у нас в Москве», — добавил кандидат, обещая изменить положение дел. Кроме того, он анонсировал, что партия готовит законопроект, согласно которому в РФ будет действовать тотальная электронная демократия. Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее.

Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 года. Сейчас главу — как и во многих других городах России — назначают депутаты гордумы.

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Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время визита в Екатеринбург пообещал вернуть прямые выборы мэров в России. И поменять систему распределения средств между федеральным центром и регионами, передает корреспондент URA.RU. «Выборы мэра должны быть во всей России. Это то, что должно быть возвращено. В Екатеринбурге нужно вернуть в первую очередь. То, что мы потеряли это во многих городах, ничего хорошего из этого не получилось», — считает Даванков. «Больше 400 млрд рублей — это общий бюджет Свердловской области. Для вас не секрет, что в рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд, а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение. Все деньги у нас в Москве», — добавил кандидат, обещая изменить положение дел. Кроме того, он анонсировал, что партия готовит законопроект, согласно которому в РФ будет действовать тотальная электронная демократия. Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее. Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 года. Сейчас главу — как и во многих других городах России — назначают депутаты гордумы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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