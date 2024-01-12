Кандидат в президенты РФ пообещал Екатеринбургу больше денег и выборы мэра

12 января 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

12 января Даванков проводит встречу с избирателями в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время визита в Екатеринбург пообещал вернуть прямые выборы мэров в России. И поменять систему распределения средств между федеральным центром и регионами, передает корреспондент URA.RU. «Выборы мэра должны быть во всей России. Это то, что должно быть возвращено. В Екатеринбурге нужно вернуть в первую очередь. То, что мы потеряли это во многих городах, ничего хорошего из этого не получилось», — считает Даванков. «Больше 400 млрд рублей — это общий бюджет Свердловской области. Для вас не секрет, что в рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд, а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение. Все деньги у нас в Москве», — добавил кандидат, обещая изменить положение дел. Кроме того, он анонсировал, что партия готовит законопроект, согласно которому в РФ будет действовать тотальная электронная демократия. Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее. Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 года. Сейчас главу — как и во многих других городах России — назначают депутаты гордумы.

Кандидат в президенты России от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков во время визита в Екатеринбург пообещал вернуть прямые выборы мэров в России. И поменять систему распределения средств между федеральным центром и регионами, передает корреспондент URA.RU. «Выборы мэра должны быть во всей России. Это то, что должно быть возвращено. В Екатеринбурге нужно вернуть в первую очередь. То, что мы потеряли это во многих городах, ничего хорошего из этого не получилось», — считает Даванков. «Больше 400 млрд рублей — это общий бюджет Свердловской области. Для вас не секрет, что в рамках межрегиональных трансфертов из Екатеринбурга уходит порядка 250 млрд, а обратно возвращается только 85. Вот так у нас устроено налогообложение. Все деньги у нас в Москве», — добавил кандидат, обещая изменить положение дел. Кроме того, он анонсировал, что партия готовит законопроект, согласно которому в РФ будет действовать тотальная электронная демократия. Люди будут принимать участие в общественных обсуждениях и чувствовать себя в цифровом мире чуть свободнее. Прямые выборы мэра в Екатеринбурге отменили в 2018 года. Сейчас главу — как и во многих других городах России — назначают депутаты гордумы.