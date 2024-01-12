В Челябинске появилась новая спортшкола по боксу. Фото

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Бокс. Екатеринбург, борьба, единоборства, бокс, поединок
У воспитанников спортшколы по боксу «Алмаз» появилась еще одна тренировочная площадка Фото:

В Челябинске у воспитанников спортшколы по боксу «Алмаз» появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение по улице 40-летия октября выкуплено администрацией города в конце 2023 года. О новой площадке 12 января URA.RU рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников.

«Помещение площадью 482 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем. В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсмена под руководством четырех тренеров», — сообщил Клещевников.

Помещение было выкуплено администрацией Челябинска 20 декабря 2023 года. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская.

«20 декабря 2023 года в рамках муниципального контракта в собственность города Челябинска было приобретено нежилое здание. Здание находится по улице 40-летия октября, 21, оно предназначено для размещения муниципального спортивного учреждения», — сообщила Рыльская.

Также вице-мэр отметила, право муниципальной собственности было зарегистрировано 9 января 2024 года. На данный момент готовятся все необходимые документы для передачи данного объекта в МБУ ДО СШОР по боксу «Алмаз».

Как сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, площадь здания составляет 482 квадратных метра, в новом помещении на данный момент занимаются 148 спортсменов под руководством четырех тренеров
Как сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников, площадь здания составляет 482 квадратных метра, в новом помещении на данный момент занимаются 148 спортсменов под руководством четырех тренеров
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В Челябинске у воспитанников спортшколы по боксу «Алмаз» появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение по улице 40-летия октября выкуплено администрацией города в конце 2023 года. О новой площадке 12 января URA.RU рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников. «Помещение площадью 482 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем. В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсмена под руководством четырех тренеров», — сообщил Клещевников. Помещение было выкуплено администрацией Челябинска 20 декабря 2023 года. Об этом на аппаратном совещании 12 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «20 декабря 2023 года в рамках муниципального контракта в собственность города Челябинска было приобретено нежилое здание. Здание находится по улице 40-летия октября, 21, оно предназначено для размещения муниципального спортивного учреждения», — сообщила Рыльская. Также вице-мэр отметила, право муниципальной собственности было зарегистрировано 9 января 2024 года. На данный момент готовятся все необходимые документы для передачи данного объекта в МБУ ДО СШОР по боксу «Алмаз».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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