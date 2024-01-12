Турпоток челябинцев в Китай в каникулы вырос в 10 раз

«МегаФон»: челябинцы в 10 раз чаще стали посещать Китай в праздники

Челябинцы увеличили в 10 раз поездки в Китай с деловыми целями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 10 раз больше жителей Челябинской области стали ездить в Китай. Как URA.RU рассказали в пресс-службе оператора «МегаФон», азиатские страны пользуются повышенным интересом у челябинцев.

«Жители Челябинской области все чаще стали выбирать для поездок Китай. Количество посетивших страну увеличилось почти в 10 раз. Также интересом челябинцев пользуются другие азиатские страны», — отметили в «МегаФоне».

Аналитики изучили обезличенные большие данные в роуминге. В зимние каникулы за рубеж уехало на 10% больше жителей региона, чем в 2023 году. Прирост выехавших в Азию наиболее высокий. Челябинцы предпочитают не только материковый Китай, но и островные территории Гонконг и Макао.

«Новые точки для путешествий появились, поскольку КНР открыла границы для туристов после трех лет строгих ограничений, введенных на волне пандемии коронавируса. Помимо этого, в 2,5 раза вырос турпоток на Шри-Ланку, возобновились поездки в Сингапур», — сообщили в «МегаФоне».

В туркомпании «Андромеда» URA.RU пояснили, что поездки в Китай носят в основном деловой характер. Сдерживающим турпоток фактором выступает отсутствие прямых перелетов из Челябинска. Улететь можно через аэропорты Казахстана.

Специалисты заявили, что растет интерес челябинцев к Ближнему Востоку. В ОАЭ отправилось на 29% больше туристов, чем в 2022 году. Соседняя Саудовская Аравия приняла в 2,3 раза больше путешественников, аналогично вырос интерес к Ирану. Среди стран ЕС лучшую динамику продемонстрировала Германия. Турпоток из Челябинской области вырос в 2,6 раза. Наибольшее падение популярности среди европейских стран — у Финляндии и Филиппин. Новогодний поток туда снизился в три раза. В общей сложности за новогодние праздники челябинцев посетили порядка 80 стран мира.