Власти ХМАО ищут спонсоров для обеспечения призового фонда этнографической викторины, которая пройдет в дни выборов президента РФ в марте 2024 года. Источник в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что часть расходов возьмут на себя крупные нефтяные компании.
«Пока еще не сформирован призовой фонд, о финансировании говорить рано. Традиционно партнерами викторины, вероятно, выступят вертикально интегрированные компании округа — нефтяники и строительные гиганты», — поделился инсайдер.
По словам источника, речь идет, в первую очередь, о «большой тройке» — «Газпроме», «Лукойле», «Роснефти». В департаменте внутренней политики уточнили, что викторина — это общественный проект, и обо всех подробностях будет сообщено официально позже.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют привлекать жителей на выборы президента ценными призами. В списке подарков машины, квартиры и полезные гаджеты.
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