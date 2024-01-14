14 января 2024
13 января 2024

Нефтяники ХМАО проспонсируют викторину, приуроченную к выборам президента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, черное золото, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
Нефтяные компании ХМАО помогут с организацией предвыборной викторины Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Власти ХМАО ищут спонсоров для обеспечения призового фонда этнографической викторины, которая пройдет в дни выборов президента РФ в марте 2024 года. Источник в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что часть расходов возьмут на себя крупные нефтяные компании.

«Пока еще не сформирован призовой фонд, о финансировании говорить рано. Традиционно партнерами викторины, вероятно, выступят вертикально интегрированные компании округа — нефтяники и строительные гиганты», — поделился инсайдер.

По словам источника, речь идет, в первую очередь, о «большой тройке» — «Газпроме», «Лукойле», «Роснефти». В департаменте внутренней политики уточнили, что викторина — это общественный проект, и обо всех подробностях будет сообщено официально позже.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют привлекать жителей на выборы президента ценными призами. В списке подарков машины, квартиры и полезные гаджеты.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти ХМАО ищут спонсоров для обеспечения призового фонда этнографической викторины, которая пройдет в дни выборов президента РФ в марте 2024 года. Источник в политическом истеблишменте округа поделился с URA.RU, что часть расходов возьмут на себя крупные нефтяные компании. «Пока еще не сформирован призовой фонд, о финансировании говорить рано. Традиционно партнерами викторины, вероятно, выступят вертикально интегрированные компании округа — нефтяники и строительные гиганты», — поделился инсайдер. По словам источника, речь идет, в первую очередь, о «большой тройке» — «Газпроме», «Лукойле», «Роснефти». В департаменте внутренней политики уточнили, что викторина — это общественный проект, и обо всех подробностях будет сообщено официально позже. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планируют привлекать жителей на выборы президента ценными призами. В списке подарков машины, квартиры и полезные гаджеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...