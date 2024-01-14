Житель ХМАО избил и ограбил мужчину из-за звонка его любовнице

15 января 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Зачинщик будет отбывать срок в колонии особого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО мужчина с подельником избил и ограбил человека, который звонил его сожительнице. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Подсудимый […] 9 декабря 2022 года поругался с сожительницей из-за ее общения по телефону с потерпевшим», — сообщается в картотеке суда. Вместе с сожительницей и подельником он прибыл в балок (передвижной дом на полозьях для временного размещения людей — прим. URA.RU), в котором проживал потерпевший, чтобы разобраться с ним. Его подельник приехал вместе с осужденным, чтобы забрать свои вещи — он проживал в балке вместе с потерпевшим. Там между мужчинами произошел конфликт, осужденный избил пострадавшего и забрал 22 тысячи рублей. Оба по приговору суда получили три года и два месяца лишения свободы. Зачинщик будет отбывать наказание в колонии особого режима, подельник — в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который избил коллег стальным уголком. Один из пострадавших умер в больнице.

В ХМАО мужчина с подельником избил и ограбил человека, который звонил его сожительнице. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Подсудимый […] 9 декабря 2022 года поругался с сожительницей из-за ее общения по телефону с потерпевшим», — сообщается в картотеке суда. Вместе с сожительницей и подельником он прибыл в балок (передвижной дом на полозьях для временного размещения людей — прим. URA.RU), в котором проживал потерпевший, чтобы разобраться с ним. Его подельник приехал вместе с осужденным, чтобы забрать свои вещи — он проживал в балке вместе с потерпевшим. Там между мужчинами произошел конфликт, осужденный избил пострадавшего и забрал 22 тысячи рублей. Оба по приговору суда получили три года и два месяца лишения свободы. Зачинщик будет отбывать наказание в колонии особого режима, подельник — в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который избил коллег стальным уголком. Один из пострадавших умер в больнице.