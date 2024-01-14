14 января 2024
13 января 2024

Житель ХМАО избил и ограбил мужчину из-за звонка его любовнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Зачинщик будет отбывать срок в колонии особого режима Фото:

В ХМАО мужчина с подельником избил и ограбил человека, который звонил его сожительнице. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда.

«Подсудимый […] 9 декабря 2022 года поругался с сожительницей из-за ее общения по телефону с потерпевшим», — сообщается в картотеке суда. Вместе с сожительницей и подельником он прибыл в балок (передвижной дом на полозьях для временного размещения людей — прим. URA.RU), в котором проживал потерпевший, чтобы разобраться с ним.

Его подельник приехал вместе с осужденным, чтобы забрать свои вещи — он проживал в балке вместе с потерпевшим. Там между мужчинами произошел конфликт, осужденный избил пострадавшего и забрал 22 тысячи рублей. Оба по приговору суда получили три года и два месяца лишения свободы. Зачинщик будет отбывать наказание в колонии особого режима, подельник — в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который избил коллег стальным уголком. Один из пострадавших умер в больнице.

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В ХМАО мужчина с подельником избил и ограбил человека, который звонил его сожительнице. Об этом сообщается в картотеке Ханты-Мансийского районного суда. «Подсудимый […] 9 декабря 2022 года поругался с сожительницей из-за ее общения по телефону с потерпевшим», — сообщается в картотеке суда. Вместе с сожительницей и подельником он прибыл в балок (передвижной дом на полозьях для временного размещения людей — прим. URA.RU), в котором проживал потерпевший, чтобы разобраться с ним. Его подельник приехал вместе с осужденным, чтобы забрать свои вещи — он проживал в балке вместе с потерпевшим. Там между мужчинами произошел конфликт, осужденный избил пострадавшего и забрал 22 тысячи рублей. Оба по приговору суда получили три года и два месяца лишения свободы. Зачинщик будет отбывать наказание в колонии особого режима, подельник — в колонии строгого режима. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, который избил коллег стальным уголком. Один из пострадавших умер в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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