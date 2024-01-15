Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду».
«Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения.
Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую».
Медаль Владимиру Бекишеву вручил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко
Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду». «Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения. Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую».