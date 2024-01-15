Челябинского депутата Бекишева наградили медалью ДНР. Фото

15 января 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Владимир Бекишев 16 раз доставлял гуманитарный груз на Донбасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду». «Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения. Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую». Медаль Владимиру Бекишеву вручил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко Фото: пресс-служба ЧРО «СРЗП» Владимир Бекишев получил медаль за номером 10 Фото: пресс-служба ЧРО «СРЗП»

Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду». «Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения. Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую».