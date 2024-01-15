Челябинского депутата Бекишева наградили медалью ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, бекишев владимир
Владимир Бекишев 16 раз доставлял гуманитарный груз на Донбасс Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду».

«Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения.

Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую».

Медаль Владимиру Бекишеву вручил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко
Медаль Владимиру Бекишеву вручил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко
Фото:
Владимир Бекишев получил медаль за номером 10
Владимир Бекишев получил медаль за номером 10
Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутата заксобрания Челябинской области Владимира Бекишева наградили медалью «За заслуги перед городом Ясиноватая» Донецкой народной республики. Об этом 15 января URA.RU сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Справедливая Россия — за правду». «Владимира Бекишева наградили медалью „За заслуги перед городом Ясиноватая“. Глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко поблагодарил Бекишева и вручил ему медаль», — сообщили в пресс-службе реготделения. Медаль за номером 10 Бекишеву вручили в Ясиноватой во время 16-й поездки с грузом гуманитарной помощи на Донбасс. Депутат отправил в Ясиноватую собранные жителями Челябинской области дизельные генераторы, лекарства, новогодние подарки и другую гумпомощь. Медаль ему вручили с формулировкой «За оказываемую помощь жителям подшефного региона и за гуманитарные грузы, отправленные на передовую».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...