Песков: для России предпочтительно решить конфликт на Украине мирными средствами

15 января 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что президент РФ озвучивал позицию по переговорам с Киевом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для России предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе он отметил, что в нынешних условиях страна не может применять дипломатию из-за отказа Киева от переговоров. «Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирному решению украинского конфликта. А применять мирные средства для его урегулирования, добавил он, не позволяют позиция Киева по переговорам с российской стороной и нежелание стран Запада учитывать условия Москвы. В швейцарском Давосе 14 января прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 83 стран, Россия приглашение не получила. Как писало издание Bloomberg, подводя итоги мероприятия, встреча завершилась без четкого плана. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для России предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе он отметил, что в нынешних условиях страна не может применять дипломатию из-за отказа Киева от переговоров. «Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирному решению украинского конфликта. А применять мирные средства для его урегулирования, добавил он, не позволяют позиция Киева по переговорам с российской стороной и нежелание стран Запада учитывать условия Москвы. В швейцарском Давосе 14 января прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 83 стран, Россия приглашение не получила. Как писало издание Bloomberg, подводя итоги мероприятия, встреча завершилась без четкого плана.