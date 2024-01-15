Песков: для России предпочтительно решить конфликт на Украине мирными средствами

Для России предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе он отметил, что в нынешних условиях страна не может применять дипломатию из-за отказа Киева от переговоров.
«Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирному решению украинского конфликта. А применять мирные средства для его урегулирования, добавил он, не позволяют позиция Киева по переговорам с российской стороной и нежелание стран Запада учитывать условия Москвы.
В швейцарском Давосе 14 января прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 83 стран, Россия приглашение не получила. Как писало издание Bloomberg, подводя итоги мероприятия, встреча завершилась без четкого плана.
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