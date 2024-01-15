Песков: для России предпочтительно решить конфликт на Украине мирными средствами

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Дмитрий Песков отметил, что президент РФ озвучивал позицию по переговорам с Киевом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для России предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе он отметил, что в нынешних условиях страна не может применять дипломатию из-за отказа Киева от переговоров.

«Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирному решению украинского конфликта. А применять мирные средства для его урегулирования, добавил он, не позволяют позиция Киева по переговорам с российской стороной и нежелание стран Запада учитывать условия Москвы.

В швейцарском Давосе 14 января прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 83 стран, Россия приглашение не получила. Как писало издание Bloomberg, подводя итоги мероприятия, встреча завершилась без четкого плана.

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Для России предпочтительным вариантом решения конфликта на Украине являются переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Комментируя встречу по украинской «формуле мира» в Давосе он отметил, что в нынешних условиях страна не может применять дипломатию из-за отказа Киева от переговоров. «Прежде всего, здесь следует не забывать, что Киев формализовал для себя запрет на переговоры с Москвой. Абсурдная ситуация, вспоминая этот запрет. Для нас предпочтительно достигать наши задачи и решать проблемы нашей безопасности мирными средствами», — сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно озвучивал позицию страны по мирному решению украинского конфликта. А применять мирные средства для его урегулирования, добавил он, не позволяют позиция Киева по переговорам с российской стороной и нежелание стран Запада учитывать условия Москвы. В швейцарском Давосе 14 января прошли переговоры по украинской «формуле мира». В ней приняли участие представители 83 стран, Россия приглашение не получила. Как писало издание Bloomberg, подводя итоги мероприятия, встреча завершилась без четкого плана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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