В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

В Крыму задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве денег для ВСУ у нотариуса из Симферополя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«В Крыму мои коллеги задержали подозреваемого в вымогательстве», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что 43-летний мужчина, угрожая применением насилия требовал у женщины-нотариуса крупные денежные средства якобы для финансирования ВСУ. Волк подчеркнула, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.
В Крыму задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве денег для ВСУ у нотариуса из Симферополя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В Крыму мои коллеги задержали подозреваемого в вымогательстве», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что 43-летний мужчина, угрожая применением насилия требовал у женщины-нотариуса крупные денежные средства якобы для финансирования ВСУ. Волк подчеркнула, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.