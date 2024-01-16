В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве денег для ВСУ

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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, росгвардия
В Крыму задержали подозреваемого в вымогательстве Фото:

В Крыму задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве денег для ВСУ у нотариуса из Симферополя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В Крыму мои коллеги задержали подозреваемого в вымогательстве», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что 43-летний мужчина, угрожая применением насилия требовал у женщины-нотариуса крупные денежные средства якобы для финансирования ВСУ. Волк подчеркнула, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.

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В Крыму задержали мужчину, который подозревается в вымогательстве денег для ВСУ у нотариуса из Симферополя. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «В Крыму мои коллеги задержали подозреваемого в вымогательстве», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что 43-летний мужчина, угрожая применением насилия требовал у женщины-нотариуса крупные денежные средства якобы для финансирования ВСУ. Волк подчеркнула, что было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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