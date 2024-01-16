Уборщица пермского аэропорта попалась на краже наушников у пассажира

17 января 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Полиция в кратчайшие сроки установила злоумышленницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудницу клининговой компании пермского аэропорта поймали на краже беспроводных наушников у пассажира авиарейса. Потерпевшим по уголовному делу о краже (ч.1 ст. 159 УК РФ) признан житель Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года он потерял гаджет, когда проходил через досмотровую рамку в аэровокзале. Это заметила уборщица, которая незаметно присвоила находку себе, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Прикамья. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться в содеянном», — сообщают полицейские. Об утерянных наушниках, стоимость которых составила около 15 тысяч рублей, мужчина сообщил в полицию, прибыв в Санкт-Петербург. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения мировому судье для принятия процессуального решения.

Сотрудницу клининговой компании пермского аэропорта поймали на краже беспроводных наушников у пассажира авиарейса. Потерпевшим по уголовному делу о краже (ч.1 ст. 159 УК РФ) признан житель Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года он потерял гаджет, когда проходил через досмотровую рамку в аэровокзале. Это заметила уборщица, которая незаметно присвоила находку себе, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Прикамья. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться в содеянном», — сообщают полицейские. Об утерянных наушниках, стоимость которых составила около 15 тысяч рублей, мужчина сообщил в полицию, прибыв в Санкт-Петербург. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения мировому судье для принятия процессуального решения.