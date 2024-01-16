16 января 2024

Уборщица пермского аэропорта попалась на краже наушников у пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, полиция, полицейский, наручники
Полиция в кратчайшие сроки установила злоумышленницу Фото:

Сотрудницу клининговой компании пермского аэропорта поймали на краже беспроводных наушников у пассажира авиарейса. Потерпевшим по уголовному делу о краже (ч.1 ст. 159 УК РФ) признан житель Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года он потерял гаджет, когда проходил через досмотровую рамку в аэровокзале. Это заметила уборщица, которая незаметно присвоила находку себе, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Прикамья.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться в содеянном», — сообщают полицейские.

Об утерянных наушниках, стоимость которых составила около 15 тысяч рублей, мужчина сообщил в полицию, прибыв в Санкт-Петербург. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения мировому судье для принятия процессуального решения.

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Сотрудницу клининговой компании пермского аэропорта поймали на краже беспроводных наушников у пассажира авиарейса. Потерпевшим по уголовному делу о краже (ч.1 ст. 159 УК РФ) признан житель Санкт-Петербурга. В ноябре 2023 года он потерял гаджет, когда проходил через досмотровую рамку в аэровокзале. Это заметила уборщица, которая незаметно присвоила находку себе, рассказали URA.RU в пресс-службе транспортной полиции Прикамья. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортные полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемую — 55-летнюю жительницу Перми, работницу клининговой компании аэропорта. Женщина работает в аэропорту на протяжении трех лет. Подозреваемая не сразу призналась в содеянном, но просмотрев предъявленные ей записи видеокамер, задержанной ничего не оставалось как, признаться в содеянном», — сообщают полицейские. Об утерянных наушниках, стоимость которых составила около 15 тысяч рублей, мужчина сообщил в полицию, прибыв в Санкт-Петербург. По факту кражи было возбуждено уголовное дело, которое направлено для рассмотрения мировому судье для принятия процессуального решения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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