В ЛНР запустили мобильный интернет после десяти месяцев запрета

18 января 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

На территории ЛНР стал доступен мобильный интернет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Луганской народной республике (ЛНР) 17 января начал работать мобильный интернет после десяти месяцев запрета на его использование. Об этом мобильные операторы сообщили в своих telegram-каналах. «Крымские мобильные операторы +7Телеком» и «Миранда-медиа» 17 января запустили работу мобильного интернета в ЛНР. До этого услуги мобильного интернета оказывал только местный оператор МКС, который в феврале 2023 года по рекомендации ФАС и распоряжению Минцифры ЛНР исключил мобильный интернет из всех тарифов», — передает « Коммерсант », ссылаясь на данные мобильных операторов. Совместно мобильные операторы покрывают всю территорию ЛНР, средняя скорость интернета — до 150 Мбит в секунду. У обоих операторов месячный платеж составляет 200 рублей. Ранее в ЛНР наблюдались проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров. В Минцифры региона сообщали, что специалисты оперативно работали над устранением неполадок, передает RT.

В Луганской народной республике (ЛНР) 17 января начал работать мобильный интернет после десяти месяцев запрета на его использование. Об этом мобильные операторы сообщили в своих telegram-каналах. «Крымские мобильные операторы +7Телеком» и «Миранда-медиа» 17 января запустили работу мобильного интернета в ЛНР. До этого услуги мобильного интернета оказывал только местный оператор МКС, который в феврале 2023 года по рекомендации ФАС и распоряжению Минцифры ЛНР исключил мобильный интернет из всех тарифов», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные мобильных операторов. Совместно мобильные операторы покрывают всю территорию ЛНР, средняя скорость интернета — до 150 Мбит в секунду. У обоих операторов месячный платеж составляет 200 рублей. Ранее в ЛНР наблюдались проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров. В Минцифры региона сообщали, что специалисты оперативно работали над устранением неполадок, передает RT.