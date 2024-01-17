17 января 2024

В ЛНР запустили мобильный интернет после десяти месяцев запрета

© Служба новостей «URA.RU»
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Портфель министра. Москва, телефон, мобильный интернет, мобильный, мобильный телефон, руки с телефоном
На территории ЛНР стал доступен мобильный интернет Фото:

В Луганской народной республике (ЛНР) 17 января начал работать мобильный интернет после десяти месяцев запрета на его использование. Об этом мобильные операторы сообщили в своих telegram-каналах.

«Крымские мобильные операторы +7Телеком» и «Миранда-медиа» 17 января запустили работу мобильного интернета в ЛНР. До этого услуги мобильного интернета оказывал только местный оператор МКС, который в феврале 2023 года по рекомендации ФАС и распоряжению Минцифры ЛНР исключил мобильный интернет из всех тарифов», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные мобильных операторов.

Совместно мобильные операторы покрывают всю территорию ЛНР, средняя скорость интернета — до 150 Мбит в секунду. У обоих операторов месячный платеж составляет 200 рублей.

Ранее в ЛНР наблюдались проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров. В Минцифры региона сообщали, что специалисты оперативно работали над устранением неполадок, передает RT.

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В Луганской народной республике (ЛНР) 17 января начал работать мобильный интернет после десяти месяцев запрета на его использование. Об этом мобильные операторы сообщили в своих telegram-каналах. «Крымские мобильные операторы +7Телеком» и «Миранда-медиа» 17 января запустили работу мобильного интернета в ЛНР. До этого услуги мобильного интернета оказывал только местный оператор МКС, который в феврале 2023 года по рекомендации ФАС и распоряжению Минцифры ЛНР исключил мобильный интернет из всех тарифов», — передает «Коммерсант», ссылаясь на данные мобильных операторов. Совместно мобильные операторы покрывают всю территорию ЛНР, средняя скорость интернета — до 150 Мбит в секунду. У обоих операторов месячный платеж составляет 200 рублей. Ранее в ЛНР наблюдались проблемы с интернетом в связи с DDoS-атаками на провайдеров. В Минцифры региона сообщали, что специалисты оперативно работали над устранением неполадок, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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