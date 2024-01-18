Пермяка будут судить за ДТП, в котором погибли два человека

19 января 2024 в 11:09 Размер текста - 17 +

Уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела о ДТП в августе прошлого года, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В результате аварии 34-летний водитель „Форда“ погиб на месте происшествия. Несмотря на предпринятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении ведомства. В августе прошлого года на улице Докучаева обвиняемый за рулем «Рено Логан» при развороте не пропустил автомобиль «Форд», произошло столкновение. В ДТП погибли водитель и пассажирка «Форда», легкий вред здоровью получили еще два пассажира «Фокуса»: 26-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибшего.

В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела о ДТП в августе прошлого года, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В результате аварии 34-летний водитель „Форда“ погиб на месте происшествия. Несмотря на предпринятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении ведомства. В августе прошлого года на улице Докучаева обвиняемый за рулем «Рено Логан» при развороте не пропустил автомобиль «Форд», произошло столкновение. В ДТП погибли водитель и пассажирка «Форда», легкий вред здоровью получили еще два пассажира «Фокуса»: 26-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибшего.