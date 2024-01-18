18 января 2024

Пермяка будут судить за ДТП, в котором погибли два человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, зал судебного заседания, зал суда с конвоем
Уголовное дело о смертельном ДТП направлено в суд (архивное фото) Фото:

В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела о ДТП в августе прошлого года, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В результате аварии 34-летний водитель „Форда“ погиб на месте происшествия. Несмотря на предпринятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении ведомства.

В августе прошлого года на улице Докучаева обвиняемый за рулем «Рено Логан» при развороте не пропустил автомобиль «Форд», произошло столкновение. В ДТП погибли водитель и пассажирка «Форда», легкий вред здоровью получили еще два пассажира «Фокуса»: 26-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибшего.

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В Перми завершено предварительное расследование уголовного дела о ДТП в августе прошлого года, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. «В результате аварии 34-летний водитель „Форда“ погиб на месте происшествия. Несмотря на предпринятые врачами меры, скончалась и его пассажирка, 22-летняя девушка. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении ведомства. В августе прошлого года на улице Докучаева обвиняемый за рулем «Рено Логан» при развороте не пропустил автомобиль «Форд», произошло столкновение. В ДТП погибли водитель и пассажирка «Форда», легкий вред здоровью получили еще два пассажира «Фокуса»: 26-летняя супруга и четырехлетняя дочь погибшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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