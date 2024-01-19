Братья Поздняковы привезут в ХМАО рок-оперу про графа Резанова

19 января 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Братья Никита и Александр Поздняковы исполнят рок-оперу «Юнона и Авось» в Сургуте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Братья Никита и Александр Поздняковы, которые участвовали в проекте «Голос», исполнят в Сургуте рок-оперу «Юнона и Авось». Они выступят на сцене в роли графа Николая Резанова. Информация об этом размещена на сайте по продаже билетов.



«„Юнона и Авось“ — самая известная рок-опера на российской сцене. В роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта „Голос“), актер театра и кино Николай Дроздовский. В спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта „Успех“)», — говорится в афише. На момент публикации более половины билетов на рок-оперу оказались раскуплены.



Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них, например, комедия «Счастье у каждого свое», которую покажут в Сургуте. А актеры Тюменского театра кукол сыграют в Ханты-Мансийске спектакль «Мастер и Маргарита».



Ранее URA.RU рассказывало, что актрисы Санкт-Петербургского театра, который известен как самый маленький театр северной столицы, покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске спектакль «Пила вино и хохотала. Белое». Постановка основана на реальных историях с женских онлайн-форумов.

Братья Никита и Александр Поздняковы, которые участвовали в проекте «Голос», исполнят в Сургуте рок-оперу «Юнона и Авось». Они выступят на сцене в роли графа Николая Резанова. Информация об этом размещена на сайте по продаже билетов. «„Юнона и Авось“ — самая известная рок-опера на российской сцене. В роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта „Голос“), актер театра и кино Николай Дроздовский. В спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта „Успех“)», — говорится в афише. На момент публикации более половины билетов на рок-оперу оказались раскуплены. Зимой в других театрах ХМАО также запланирован ряд спектаклей. Среди них, например, комедия «Счастье у каждого свое», которую покажут в Сургуте. А актеры Тюменского театра кукол сыграют в Ханты-Мансийске спектакль «Мастер и Маргарита». Ранее URA.RU рассказывало, что актрисы Санкт-Петербургского театра, который известен как самый маленький театр северной столицы, покажут в Сургуте и Ханты-Мансийске спектакль «Пила вино и хохотала. Белое». Постановка основана на реальных историях с женских онлайн-форумов.