Челябинцы раскупили все билеты на концерт певца Shaman’а

22 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Спустя два месяца Shaman возвращается в Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Все билеты на концерт в Челябинске исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) раскуплены за полмесяца до его приезда. Информация об этом появилась 22 января на портале городских зрелищных касс. «Свободных мест нет», — указано на сайте. Последние билеты, стоимость которых доходила до 9 тысяч рублей, были раскуплены на выходных. Такой же аншлаг ожидается и на концерте Шамана в Кургане. С той лишь разницей, что там максимальная цена билета была несколько ниже челябинской — 6,5 тысяч рублей. Челябинским поклонникам Shaman представит новую программу «Я русский». Последний раз он был в регионе в ноябре 2023 года на Русском экономическом форуме, одним из мероприятий которого стал концерт «Земля Уральская — гордость и слава России».

Все билеты на концерт в Челябинске исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) раскуплены за полмесяца до его приезда. Информация об этом появилась 22 января на портале городских зрелищных касс. «Свободных мест нет», — указано на сайте. Последние билеты, стоимость которых доходила до 9 тысяч рублей, были раскуплены на выходных. Такой же аншлаг ожидается и на концерте Шамана в Кургане. С той лишь разницей, что там максимальная цена билета была несколько ниже челябинской — 6,5 тысяч рублей. Челябинским поклонникам Shaman представит новую программу «Я русский». Последний раз он был в регионе в ноябре 2023 года на Русском экономическом форуме, одним из мероприятий которого стал концерт «Земля Уральская — гордость и слава России».