21 января 2024

Челябинцы раскупили все билеты на концерт певца Shaman’а

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Спустя два месяца Shaman возвращается в Челябинск Фото:

Все билеты на концерт в Челябинске исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) раскуплены за полмесяца до его приезда. Информация об этом появилась 22 января на портале городских зрелищных касс.

«Свободных мест нет», — указано на сайте. Последние билеты, стоимость которых доходила до 9 тысяч рублей, были раскуплены на выходных.

Такой же аншлаг ожидается и на концерте Шамана в Кургане. С той лишь разницей, что там максимальная цена билета была несколько ниже челябинской — 6,5 тысяч рублей.

Челябинским поклонникам Shaman представит новую программу «Я русский». Последний раз он был в регионе в ноябре 2023 года на Русском экономическом форуме, одним из мероприятий которого стал концерт «Земля Уральская — гордость и слава России».

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Все билеты на концерт в Челябинске исполнителя Shaman (Ярослава Дронова) раскуплены за полмесяца до его приезда. Информация об этом появилась 22 января на портале городских зрелищных касс. «Свободных мест нет», — указано на сайте. Последние билеты, стоимость которых доходила до 9 тысяч рублей, были раскуплены на выходных. Такой же аншлаг ожидается и на концерте Шамана в Кургане. С той лишь разницей, что там максимальная цена билета была несколько ниже челябинской — 6,5 тысяч рублей. Челябинским поклонникам Shaman представит новую программу «Я русский». Последний раз он был в регионе в ноябре 2023 года на Русском экономическом форуме, одним из мероприятий которого стал концерт «Земля Уральская — гордость и слава России».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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