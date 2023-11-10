Певец Shaman встал на колени во время концерта на Русском экономическом форуме. Фото, видео

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Шаман. Челябинск
Shaman вышел на сцену в конце концерта «Земля Уральская — гордость и слава России» Фото:

Хедлайнером вечера на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске 10 ноября стал певец Shaman. Артист встал на колено, исполняя свой хит «Я русский», передает корреспондент URA.RU.

«Я хочу поздравить вас с этим замечательным событием! Русский форум, давайте знакомиться», — передает слова Shaman’а корреспондент URA.RU. Перед приветственной речью певец исполнил хит «Я русский», встав на колено на главных словах припева.

В первые минуты концерта артист также исполнил песни «Мы» и «Улетай». До Shaman’а на сцене выступили танцевальные и вокальные ансамбли Урала. Среди них были также челябинские ансамбли «Малахит» и «Урал».

О том, что концертная программа завершится хитами Shaman’а стало известно за неделю до мероприятия. Выступил певец в рамках концерта «Земля Уральская — гордость и слава России».

Форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Главным событием первого дня стала пленарная дискуссия. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в этот же день открыл заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС.

Шаман. Челябинск
Произнеся «Я — русский» певец встал на колено
Фото:
Шаман. Челябинск
Зал встретил Shaman’а овациями
Фото:
Шаман. Челябинск
Перед выступлением артиста на сцене выступили лучшие ансамбли Урала
Фото:

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Хедлайнером вечера на Русском экономическом форуме (РЭФ) в Челябинске 10 ноября стал певец Shaman. Артист встал на колено, исполняя свой хит «Я русский», передает корреспондент URA.RU. «Я хочу поздравить вас с этим замечательным событием! Русский форум, давайте знакомиться», — передает слова Shaman’а корреспондент URA.RU. Перед приветственной речью певец исполнил хит «Я русский», встав на колено на главных словах припева. В первые минуты концерта артист также исполнил песни «Мы» и «Улетай». До Shaman’а на сцене выступили танцевальные и вокальные ансамбли Урала. Среди них были также челябинские ансамбли «Малахит» и «Урал». О том, что концертная программа завершится хитами Shaman’а стало известно за неделю до мероприятия. Выступил певец в рамках концерта «Земля Уральская — гордость и слава России». Форум проходит в Челябинске с 9 по 11 ноября. Главным событием первого дня стала пленарная дискуссия. Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в этот же день открыл заседание национальной части форума глав регионов государств-членов ШОС.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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