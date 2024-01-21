21 января 2024

Мэр Челябинска Котова поручила расчистить от снега подходы к школам

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Снежные кучи, сугробы и сосульки. Челябинск, сугроб, холод, зима, жкх, снежная куча, коммунальные службы, парковка, мороз
Учреждения и дорожники обязаны убрать снег на подходах к школам Фото:
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Глава Челябинска Наталья Котова 22 января дала поручение расчистить подходы к школам. Об этом она сообщила на еженедельном аппаратном совещании в администрации города.

«Подходы к школам проверьте. Что должны сами учреждения почистить, что дорожники. Чтобы не было такого, что нет подхода или он затруднен», — распорядилась Котова.

Она также отметила, что на дорогах необходимо убирать заужение из-за снега. Кроме того, особое внимание службы должны уделить очистке тротуаров и остановок.

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Глава Челябинска Наталья Котова 22 января дала поручение расчистить подходы к школам. Об этом она сообщила на еженедельном аппаратном совещании в администрации города. «Подходы к школам проверьте. Что должны сами учреждения почистить, что дорожники. Чтобы не было такого, что нет подхода или он затруднен», — распорядилась Котова. Она также отметила, что на дорогах необходимо убирать заужение из-за снега. Кроме того, особое внимание службы должны уделить очистке тротуаров и остановок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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