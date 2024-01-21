Мэр Челябинска Котова поручила расчистить от снега подходы к школам

22 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Учреждения и дорожники обязаны убрать снег на подходах к школам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинске ликвидируют последствия снежного плена Глава Челябинска Наталья Котова 22 января дала поручение расчистить подходы к школам. Об этом она сообщила на еженедельном аппаратном совещании в администрации города. «Подходы к школам проверьте. Что должны сами учреждения почистить, что дорожники. Чтобы не было такого, что нет подхода или он затруднен», — распорядилась Котова. Она также отметила, что на дорогах необходимо убирать заужение из-за снега. Кроме того, особое внимание службы должны уделить очистке тротуаров и остановок.

Глава Челябинска Наталья Котова 22 января дала поручение расчистить подходы к школам. Об этом она сообщила на еженедельном аппаратном совещании в администрации города. «Подходы к школам проверьте. Что должны сами учреждения почистить, что дорожники. Чтобы не было такого, что нет подхода или он затруднен», — распорядилась Котова. Она также отметила, что на дорогах необходимо убирать заужение из-за снега. Кроме того, особое внимание службы должны уделить очистке тротуаров и остановок.