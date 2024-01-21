Мэр Челябинска Котова поручила расчистить от снега подходы к школам

Учреждения и дорожники обязаны убрать снег на подходах к школам
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Глава Челябинска Наталья Котова 22 января дала поручение расчистить подходы к школам. Об этом она сообщила на еженедельном аппаратном совещании в администрации города.
«Подходы к школам проверьте. Что должны сами учреждения почистить, что дорожники. Чтобы не было такого, что нет подхода или он затруднен», — распорядилась Котова.
Она также отметила, что на дорогах необходимо убирать заужение из-за снега. Кроме того, особое внимание службы должны уделить очистке тротуаров и остановок.
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