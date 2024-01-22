В Красноярске арестовали сотрудников полиции за взятку

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Клипарт. Сургут, взятка, валюта, экономическое преступление, наручники, доллары
Полицейские обвиняются в получении крупной взятки Фото:

В Красноярске двух сотрудников полиции арестовали по подозрению во взятке. Об этом сообщили в Главном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.

«Сотрудники предложили задержанной женщине за незаконное вознаграждение освободить ее от уголовной ответственности за совершенное ею преступление. <…> После чего подозреваемые осуществили подмену неустановленного средства, обнаруженного у задержанной, на пшеничную муку, которую направили на экспертизу», — заявили в Следкоме, передает ТАСС.

Следствие предполагает, что полицейские получили взятку в размере 100 тысяч рублей. Они были заключены под стражу. Девушка, которую раньше задержали с наркотиками, будет проходить свидетелем по этому делу.

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В Красноярске двух сотрудников полиции арестовали по подозрению во взятке. Об этом сообщили в Главном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. «Сотрудники предложили задержанной женщине за незаконное вознаграждение освободить ее от уголовной ответственности за совершенное ею преступление. <…> После чего подозреваемые осуществили подмену неустановленного средства, обнаруженного у задержанной, на пшеничную муку, которую направили на экспертизу», — заявили в Следкоме, передает ТАСС. Следствие предполагает, что полицейские получили взятку в размере 100 тысяч рублей. Они были заключены под стражу. Девушка, которую раньше задержали с наркотиками, будет проходить свидетелем по этому делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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