В Красноярске арестовали сотрудников полиции за взятку

В Красноярске двух сотрудников полиции арестовали по подозрению во взятке. Об этом сообщили в Главном управлении СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.
«Сотрудники предложили задержанной женщине за незаконное вознаграждение освободить ее от уголовной ответственности за совершенное ею преступление. <…> После чего подозреваемые осуществили подмену неустановленного средства, обнаруженного у задержанной, на пшеничную муку, которую направили на экспертизу», — заявили в Следкоме, передает ТАСС.
Следствие предполагает, что полицейские получили взятку в размере 100 тысяч рублей. Они были заключены под стражу. Девушка, которую раньше задержали с наркотиками, будет проходить свидетелем по этому делу.
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