21 января 2024

В Челябинске снесли нежилые здания и многоквартирные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом с проблемными балконами. Челябинск., аварийный дом
Под снос пошли аварийные многоквартирные дома по улицам Новороссийская и Верхоянская Фото:

В Челябинске под снос пошли расселенные нежилые здания и многоквартирные дома, которые находились в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.

«В рамках реализации программы снос аварийного жилищного фонда и нежилого фонда в городе Челябинске были завершены работы по сносу нежилого здания по улице Пушкина и на улице Красноармейской, также были демонтированы многоквартирные расселенные дома по улице Новороссийской и по улице Верхоянской. В настоящее время комитет по имуществу эти работы принимает», — сообщила Рыльская.

Как отметила Рыльская, в настоящее время комитет принимает соответствующие работы. Также вице-мэр сообщила, что с начала 2024 года комитетом по имуществу было выдано 70 распоряжений о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для эксплуатации гаражей.

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В Челябинске под снос пошли расселенные нежилые здания и многоквартирные дома, которые находились в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках реализации программы снос аварийного жилищного фонда и нежилого фонда в городе Челябинске были завершены работы по сносу нежилого здания по улице Пушкина и на улице Красноармейской, также были демонтированы многоквартирные расселенные дома по улице Новороссийской и по улице Верхоянской. В настоящее время комитет по имуществу эти работы принимает», — сообщила Рыльская. Как отметила Рыльская, в настоящее время комитет принимает соответствующие работы. Также вице-мэр сообщила, что с начала 2024 года комитетом по имуществу было выдано 70 распоряжений о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для эксплуатации гаражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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