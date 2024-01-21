В Челябинске снесли нежилые здания и многоквартирные дома

В Челябинске под снос пошли расселенные нежилые здания и многоквартирные дома, которые находились в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская.
«В рамках реализации программы снос аварийного жилищного фонда и нежилого фонда в городе Челябинске были завершены работы по сносу нежилого здания по улице Пушкина и на улице Красноармейской, также были демонтированы многоквартирные расселенные дома по улице Новороссийской и по улице Верхоянской. В настоящее время комитет по имуществу эти работы принимает», — сообщила Рыльская.
Как отметила Рыльская, в настоящее время комитет принимает соответствующие работы. Также вице-мэр сообщила, что с начала 2024 года комитетом по имуществу было выдано 70 распоряжений о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для эксплуатации гаражей.
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