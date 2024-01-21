В Челябинске снесли нежилые здания и многоквартирные дома

22 января 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Под снос пошли аварийные многоквартирные дома по улицам Новороссийская и Верхоянская Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске под снос пошли расселенные нежилые здания и многоквартирные дома, которые находились в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках реализации программы снос аварийного жилищного фонда и нежилого фонда в городе Челябинске были завершены работы по сносу нежилого здания по улице Пушкина и на улице Красноармейской, также были демонтированы многоквартирные расселенные дома по улице Новороссийской и по улице Верхоянской. В настоящее время комитет по имуществу эти работы принимает», — сообщила Рыльская. Как отметила Рыльская, в настоящее время комитет принимает соответствующие работы. Также вице-мэр сообщила, что с начала 2024 года комитетом по имуществу было выдано 70 распоряжений о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для эксплуатации гаражей.

В Челябинске под снос пошли расселенные нежилые здания и многоквартирные дома, которые находились в аварийном состоянии. Об этом на аппаратном совещании 22 января мэру Наталье Котовой сообщила вице-мэр Надежда Рыльская. «В рамках реализации программы снос аварийного жилищного фонда и нежилого фонда в городе Челябинске были завершены работы по сносу нежилого здания по улице Пушкина и на улице Красноармейской, также были демонтированы многоквартирные расселенные дома по улице Новороссийской и по улице Верхоянской. В настоящее время комитет по имуществу эти работы принимает», — сообщила Рыльская. Как отметила Рыльская, в настоящее время комитет принимает соответствующие работы. Также вице-мэр сообщила, что с начала 2024 года комитетом по имуществу было выдано 70 распоряжений о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность для эксплуатации гаражей.