Депздрав ХМАО объяснил, почему не будет проводить проверку по взяткам врачей в военкомате

Депздрав ХМАО не уполномочен проводить проверки взяточников в ВВК Нижневартовска

22 января 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Депздрав ХМАО не уполномочен проводить проверки по взяткам в военкомате Нижневартовска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент здравоохранения ХМАО не будет проводить внутреннюю проверку врачей, подозреваемых во взятках по делу об обысках в военкомате Нижневартовска. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU прокомментировали, что проверка и расследование взяточничества не входит в полномочия депздрава, а является прерогативой правоохранительных органов. «Взяточничество образует состав преступления, в связи с чем соответствующие обстоятельства подлежат установлению исключительно в рамках проверки на предмет возбуждения уголовного дела согласно ст. 145 УПК РФ либо в рамках расследования уголовного дела. И проверка, и расследование могут производиться лишь правоохранительными органами, их проведение в полномочия депздрава Югры не входит», — сообщили в ведомстве. Ряд югорских СМИ опубликовал сообщения о предполагаемой проверке депздрава. Ведомство опровергло эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. Председатель военно-врачебной комиссии отправится в СИЗО, а остальным трем медикам вынесены меры пресечения, которые не предусматривают заключения под стражей.

Департамент здравоохранения ХМАО не будет проводить внутреннюю проверку врачей, подозреваемых во взятках по делу об обысках в военкомате Нижневартовска. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU прокомментировали, что проверка и расследование взяточничества не входит в полномочия депздрава, а является прерогативой правоохранительных органов. «Взяточничество образует состав преступления, в связи с чем соответствующие обстоятельства подлежат установлению исключительно в рамках проверки на предмет возбуждения уголовного дела согласно ст. 145 УПК РФ либо в рамках расследования уголовного дела. И проверка, и расследование могут производиться лишь правоохранительными органами, их проведение в полномочия депздрава Югры не входит», — сообщили в ведомстве. Ряд югорских СМИ опубликовал сообщения о предполагаемой проверке депздрава. Ведомство опровергло эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. Председатель военно-врачебной комиссии отправится в СИЗО, а остальным трем медикам вынесены меры пресечения, которые не предусматривают заключения под стражей.