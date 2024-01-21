21 января 2024
20 января 2024

Депздрав ХМАО объяснил, почему не будет проводить проверку по взяткам врачей в военкомате

Депздрав ХМАО не уполномочен проводить проверки взяточников в ВВК Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
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Депздрав ХМАО не уполномочен проводить проверки по взяткам в военкомате Нижневартовска Фото:

Департамент здравоохранения ХМАО не будет проводить внутреннюю проверку врачей, подозреваемых во взятках по делу об обысках в военкомате Нижневартовска. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU прокомментировали, что проверка и расследование взяточничества не входит в полномочия депздрава, а является прерогативой правоохранительных органов.

«Взяточничество образует состав преступления, в связи с чем соответствующие обстоятельства подлежат установлению исключительно в рамках проверки на предмет возбуждения уголовного дела согласно ст. 145 УПК РФ либо в рамках расследования уголовного дела. И проверка, и расследование могут производиться лишь правоохранительными органами, их проведение в полномочия депздрава Югры не входит», — сообщили в ведомстве.

Ряд югорских СМИ опубликовал сообщения о предполагаемой проверке депздрава. Ведомство опровергло эту информацию.

Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. Председатель военно-врачебной комиссии отправится в СИЗО, а остальным трем медикам вынесены меры пресечения, которые не предусматривают заключения под стражей.

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Департамент здравоохранения ХМАО не будет проводить внутреннюю проверку врачей, подозреваемых во взятках по делу об обысках в военкомате Нижневартовска. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU прокомментировали, что проверка и расследование взяточничества не входит в полномочия депздрава, а является прерогативой правоохранительных органов. «Взяточничество образует состав преступления, в связи с чем соответствующие обстоятельства подлежат установлению исключительно в рамках проверки на предмет возбуждения уголовного дела согласно ст. 145 УПК РФ либо в рамках расследования уголовного дела. И проверка, и расследование могут производиться лишь правоохранительными органами, их проведение в полномочия депздрава Югры не входит», — сообщили в ведомстве. Ряд югорских СМИ опубликовал сообщения о предполагаемой проверке депздрава. Ведомство опровергло эту информацию. Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. Председатель военно-врачебной комиссии отправится в СИЗО, а остальным трем медикам вынесены меры пресечения, которые не предусматривают заключения под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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