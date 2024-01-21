Депздрав ХМАО объяснил, почему не будет проводить проверку по взяткам врачей в военкомате

Департамент здравоохранения ХМАО не будет проводить внутреннюю проверку врачей, подозреваемых во взятках по делу об обысках в военкомате Нижневартовска. В пресс-службе ведомства корреспонденту URA.RU прокомментировали, что проверка и расследование взяточничества не входит в полномочия депздрава, а является прерогативой правоохранительных органов.
«Взяточничество образует состав преступления, в связи с чем соответствующие обстоятельства подлежат установлению исключительно в рамках проверки на предмет возбуждения уголовного дела согласно ст. 145 УПК РФ либо в рамках расследования уголовного дела. И проверка, и расследование могут производиться лишь правоохранительными органами, их проведение в полномочия депздрава Югры не входит», — сообщили в ведомстве.
Ряд югорских СМИ опубликовал сообщения о предполагаемой проверке депздрава. Ведомство опровергло эту информацию.
Ранее URA.RU сообщало, что по делу о взятках в военкомате Нижневартовска проходят 12 призывников. Председатель военно-врачебной комиссии отправится в СИЗО, а остальным трем медикам вынесены меры пресечения, которые не предусматривают заключения под стражей.
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