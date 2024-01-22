Поисковики две недели ищут мужчину, который нуждается в медпомощи. Фото

В Свердловской области ищут 56-летнего Юрия Южакова

22 января 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал еще 8 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Среднеуральске (Свердловская область) пропал 56-летний Юрий Южаков. Он не выходит на связь с родными с 8 января, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, карие глаза, седые короткие волосы», — указано в посте поисковиков. Мужчина в день пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы, коричневые ботинки и черную шапку. Всех, кому известно о местонахождении Юрия Южакова, просят сообщить поисковикам по телефону: +7 (800) 700-54-52. Фото: группа поискового отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Среднеуральске (Свердловская область) пропал 56-летний Юрий Южаков. Он не выходит на связь с родными с 8 января, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в соцсети «ВКонтакте». «Нуждается в медицинской помощи. Может находиться в вашем городе. Приметы: рост 165 см, телосложение худощавое, карие глаза, седые короткие волосы», — указано в посте поисковиков. Мужчина в день пропажи был одет в черную куртку, черные джинсы, коричневые ботинки и черную шапку. Всех, кому известно о местонахождении Юрия Южакова, просят сообщить поисковикам по телефону: +7 (800) 700-54-52.