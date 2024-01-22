22 января 2024

Прокуратура ХМАО поймала главу строительной лаборатории на подделке диплома

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение красных дипломов выпускникам КГУ. Курган , красный диплом, диплом о высшем образовании
Директор строительной лаборатории стал фигурантом уголовного дела о подделке диплома Фото:

В Сургутском районе директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» стал членом саморегулируемой организации (СРО), предъявив поддельный диплом. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что директор ООО „Сургутская строительная лаборатория“ в целях включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. Проверка показала, что предъявленный диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности директор не проходил», — указано в публикации.

Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Расследование находится на контроле у надзорного ведомства.

Ранее URA.RU писало об уголовном деле о подделке диплома в Нижневартовске. Его фигурантом стал бывший заместитель директора СШОР.

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В Сургутском районе директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» стал членом саморегулируемой организации (СРО), предъявив поддельный диплом. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы прокуратуры ХМАО. «Установлено, что директор ООО „Сургутская строительная лаборатория“ в целях включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. Проверка показала, что предъявленный диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности директор не проходил», — указано в публикации. Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Расследование находится на контроле у надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало об уголовном деле о подделке диплома в Нижневартовске. Его фигурантом стал бывший заместитель директора СШОР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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