Прокуратура ХМАО поймала главу строительной лаборатории на подделке диплома

23 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Директор строительной лаборатории стал фигурантом уголовного дела о подделке диплома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургутском районе директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» стал членом саморегулируемой организации (СРО), предъявив поддельный диплом. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы прокуратуры ХМАО. «Установлено, что директор ООО „Сургутская строительная лаборатория“ в целях включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. Проверка показала, что предъявленный диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности директор не проходил», — указано в публикации. Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Расследование находится на контроле у надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало об уголовном деле о подделке диплома в Нижневартовске. Его фигурантом стал бывший заместитель директора СШОР.

В Сургутском районе директор ООО «Сургутская строительная лаборатория» стал членом саморегулируемой организации (СРО), предъявив поддельный диплом. Информация об этом опубликована на сайте пресс-службы прокуратуры ХМАО. «Установлено, что директор ООО „Сургутская строительная лаборатория“ в целях включения его в реестр специалистов в области строительства предъявил нотариусу для заверения диплом о высшем профессиональном образовании. Проверка показала, что предъявленный диплом высшим учебным заведением не выдавался, обучение по указанной в дипломе специальности директор не проходил», — указано в публикации. Прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». Расследование находится на контроле у надзорного ведомства. Ранее URA.RU писало об уголовном деле о подделке диплома в Нижневартовске. Его фигурантом стал бывший заместитель директора СШОР.