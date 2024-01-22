22 января 2024

Пермские термы зовут студентов и Татьян купаться за полцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Баден-Баден. Екатеринбург, бассейн, горячий источник, отдых, купание, термальный источник, баден-баден, баден
Скидка будет действовать 25 декабря Фото:

Пермские термальные комплексы снизят цены в честь праздников День студента и Татьянин день. В четверг, 25 декабря, термы будут делать скидки на тарифы до 50%. Такая информация размещена в социальных сетях комплексов.

«25 января отмечается Татьянин день и День российского студенчества. В честь этих праздников мы дарим скидку 50% на любой тариф 25 января Татьянам и студентам любой формы обучения», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что скидку Татьянам сделают при предъявлении паспорта, а учащимся нужно показать студенческий билет. При этом скидки не суммируются.

Такую же акцию объявили в комплексе «Акватория». Здесь сделают скидку 50% от основного тарифа Татьянам и студентам. Дисконт будет действовать только один день. В термах «Тенториум» тоже решили отметить эти праздники, но скидку сделают меньше — всего 25%.

Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы резко повысили стоимость своих услуг. Комплексы решили поднять цены на тарифы от 4% до 33%.

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Пермские термальные комплексы снизят цены в честь праздников День студента и Татьянин день. В четверг, 25 декабря, термы будут делать скидки на тарифы до 50%. Такая информация размещена в социальных сетях комплексов. «25 января отмечается Татьянин день и День российского студенчества. В честь этих праздников мы дарим скидку 50% на любой тариф 25 января Татьянам и студентам любой формы обучения», — сказано в группе «Пермских терм» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что скидку Татьянам сделают при предъявлении паспорта, а учащимся нужно показать студенческий билет. При этом скидки не суммируются. Такую же акцию объявили в комплексе «Акватория». Здесь сделают скидку 50% от основного тарифа Татьянам и студентам. Дисконт будет действовать только один день. В термах «Тенториум» тоже решили отметить эти праздники, но скидку сделают меньше — всего 25%. Ранее URA.RU рассказало, что пермские термы резко повысили стоимость своих услуг. Комплексы решили поднять цены на тарифы от 4% до 33%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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