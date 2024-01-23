В Челябинске прошло знакомство с новыми лауреатами премии «Светлое прошлое». Фото, видео

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Встреча с номинантами светлое прошлое. Челябинск
На награждение премией было выдвинуто девять кандидатур Фото:

В Челябинске 23 января состоялась пресс-конференция с лауреатами премии «Светлое прошлое». По итогам народного выдвижения и голосования конкурсной комиссии было отобрано девять кандидатур, связанных с регионом и достигших успехов в различных сферах, передает корреспондент URA.RU.

«Все эти 20 лет мечтал, что комиссия рассмотрит возможность награждения меня премией „Светлое прошлое“. Но так пока не заслужил. У меня еще есть надежда, что на 40-й премии это случится», — заявил Олег Митяев.

Организатором 20-й церемонии вручения является Фонд Олега Митяева. Именно он придумал эту премию. Мероприятие является одним из брендов региона. Статуэтки кентавра вручаются тем, кто когда-то жил в Челябинской области и прославил регион за его пределами. Статуэтки выполнены по эскизам всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного, который в детстве жил в Верхнеуральском районе. Церемония всегда приурочена ко дню рождения региона. В этом году мероприятие состоится в рамках празднования 90-летия Челябинской области.

Среди лауреатов — актриса театра и кино Наталья Благих и ватерполистка Софья Конух. В номинацию «Челябинцы» попала оперная певица Наталя Заварзина. Среди кандидатур также социолог Елена Омельченко, летчик, гвардии подполковник Сергей Осяйкин и космонавт-испытатель Дмитрий Петелин. На награду также претендуют поэт и драматург Константин Рубинский, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и пианист Дмитрий Шишкин. Все они родились в Челябинске, кроме Петелина, который здесь учился.

Встреча с номинантами светлое прошлое. Челябинск
На пресс-конференции прошло знакомство с лауреатами премии
Фото:
Встреча с номинантами светлое прошлое. Челябинск
На вручение выдвинуты деятели культуры, науки, спорта и другие
Фото:

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В Челябинске 23 января состоялась пресс-конференция с лауреатами премии «Светлое прошлое». По итогам народного выдвижения и голосования конкурсной комиссии было отобрано девять кандидатур, связанных с регионом и достигших успехов в различных сферах, передает корреспондент URA.RU. «Все эти 20 лет мечтал, что комиссия рассмотрит возможность награждения меня премией „Светлое прошлое“. Но так пока не заслужил. У меня еще есть надежда, что на 40-й премии это случится», — заявил Олег Митяев. Организатором 20-й церемонии вручения является Фонд Олега Митяева. Именно он придумал эту премию. Мероприятие является одним из брендов региона. Статуэтки кентавра вручаются тем, кто когда-то жил в Челябинской области и прославил регион за его пределами. Статуэтки выполнены по эскизам всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного, который в детстве жил в Верхнеуральском районе. Церемония всегда приурочена ко дню рождения региона. В этом году мероприятие состоится в рамках празднования 90-летия Челябинской области. Среди лауреатов — актриса театра и кино Наталья Благих и ватерполистка Софья Конух. В номинацию «Челябинцы» попала оперная певица Наталя Заварзина. Среди кандидатур также социолог Елена Омельченко, летчик, гвардии подполковник Сергей Осяйкин и космонавт-испытатель Дмитрий Петелин. На награду также претендуют поэт и драматург Константин Рубинский, советник гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и пианист Дмитрий Шишкин. Все они родились в Челябинске, кроме Петелина, который здесь учился.
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