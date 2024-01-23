Пермские студенты не хотят работать за зарплату в 20 тысяч рублей

24 января 2024 в 12:24 Размер текста - 17 +

Высокооплачиваемую работу студентам мешает найти нехватка опыта Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми более 70% студентов не готовы работать за заработную плату от 10 до 20 тысяч рублей. При этом высокооплачиваемую работу молодежи мешают найти нехватка опыта, необходимость посещать пары в вузе и отсутствие знаний. Об этом сообщается в совместном исследовании аналитиков Зарплата.ру и платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про. «Большинство пермских студентов (71%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, а 14% согласны на любую зарплату. Большинство респондентов (83,3%) отметили, что ищут работу из-за нехватки денег. Ключевым фактором отказа в работе считается отсутствие опыта. Так ответил каждый третий респондент (57%). После вычета налогов 51% пермяков ежемесячно зарабатывают от 10 до 20 тысяч рублей, а 16,7% — от 20 до 40 тысяч рублей. Еще 8% респондентов сообщили, что получают до 10 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании. В топ-3 причин отказов работодателей входит учебный график. 28,6% респондентов отметили, что им отказывают из-за формы обучения. Пермские студенты также добавили, что ради получения вакансии мечты готовы на переезд (36%), неудобный график (26%) и токсичный коллектив (15%). Еще 10% опрошенных пояснили, что ради работы не хотят ничем жертвовать.

В Перми более 70% студентов не готовы работать за заработную плату от 10 до 20 тысяч рублей. При этом высокооплачиваемую работу молодежи мешают найти нехватка опыта, необходимость посещать пары в вузе и отсутствие знаний. Об этом сообщается в совместном исследовании аналитиков Зарплата.ру и платформы для работы с внештатными исполнителями Консоль.Про. «Большинство пермских студентов (71%) отмечают, что не готовы работать за 10-20 тысяч рублей, а 14% согласны на любую зарплату. Большинство респондентов (83,3%) отметили, что ищут работу из-за нехватки денег. Ключевым фактором отказа в работе считается отсутствие опыта. Так ответил каждый третий респондент (57%). После вычета налогов 51% пермяков ежемесячно зарабатывают от 10 до 20 тысяч рублей, а 16,7% — от 20 до 40 тысяч рублей. Еще 8% респондентов сообщили, что получают до 10 тысяч рублей в месяц», — сообщается в исследовании. В топ-3 причин отказов работодателей входит учебный график. 28,6% респондентов отметили, что им отказывают из-за формы обучения. Пермские студенты также добавили, что ради получения вакансии мечты готовы на переезд (36%), неудобный график (26%) и токсичный коллектив (15%). Еще 10% опрошенных пояснили, что ради работы не хотят ничем жертвовать.