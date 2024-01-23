Челябинский полицейский главк возьмет на контроль проблемы русских репатриантов

24 января 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Автор письма сообщил, что репатрианты в Казахстане имеют при получении гражданства меньше трудностей, чем в России Фото: Илья Московец © URA.RU В ГУ МВД по Челябинской области после публикации URA.RU 24 января взяли на контроль ситуацию с получением гражданства РФ жителем Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе главка. «В связи с опубликованной информацией об имевшихся проблемах при оформлении документов на получение гражданства гражданином Казахстана в Челябинске ситуация взята на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. Будет проведена проверка, а также дополнительные мероприятия по усовершенствованию процесса оформления документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области сообщило, что подать заявление на приобретение гражданства РФ, разрешение на временное проживание или вид на жительство можно во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства, месту пребывания либо фактического проживания. Консультация и прием документов осуществляется сразу же в день обращения заявителя. Ранее 24 января URA.RU рассказало о письме, опубликованном блогером Сергеем Колясниковым. В письме айтишник из Казахстана сообщил, что хочет переехать в Челябинск и получить гражданство РФ, однако сталкивается с массой бюрократических проволочек.

В ГУ МВД по Челябинской области после публикации URA.RU 24 января взяли на контроль ситуацию с получением гражданства РФ жителем Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе главка. «В связи с опубликованной информацией об имевшихся проблемах при оформлении документов на получение гражданства гражданином Казахстана в Челябинске ситуация взята на контроль руководством ГУ МВД России по Челябинской области. Будет проведена проверка, а также дополнительные мероприятия по усовершенствованию процесса оформления документов», — сообщили в пресс-службе ведомства. Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области сообщило, что подать заявление на приобретение гражданства РФ, разрешение на временное проживание или вид на жительство можно во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД по месту жительства, месту пребывания либо фактического проживания. Консультация и прием документов осуществляется сразу же в день обращения заявителя. Ранее 24 января URA.RU рассказало о письме, опубликованном блогером Сергеем Колясниковым. В письме айтишник из Казахстана сообщил, что хочет переехать в Челябинск и получить гражданство РФ, однако сталкивается с массой бюрократических проволочек.