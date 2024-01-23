Топ-блогер рассказал о проблеме русского переселенца из Казахстана в Челябинск

Колясников: русские переселенцы годами проходят круги ада

24 января 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Автор письма утверждает, что русский репатриант сталкивается с большими трудностями при возвращении на историческую родину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Топ-блогер Сергей Колясников (Zergulio) из Екатеринбурга опубликовал в telegram-канале письмо читателя о том, как трудно русским возвращаться на историческую родину в Челябинске. Автор письма назвал этот процесс кругами ада и диверсией против России. «Что творится в УФМЦ Челябинска, словами не передать. На подачу документов записывают на два месяца вперед. Почему нельзя сразу принять документы у русского, я не понимаю. Я не понимаю, почему последние 30+ лет Россия сотнями тысяч раздает российские паспорта не знающим русского языка мигрантам без образования и профессии, а этнические русские, образованные, с востребованными специальностями — вынуждены годами проходить все круги ада. Имхо, это какая-то диверсия против России. Других причин тут просто не может быть», — уверен автор письма. О себе автор сообщает, что он русский из Казахстана. По программе переселения переезжает в Россию. Подает документы через Челябинск. Все документы в порядке. Делает все честно. Планирует купить квартиру в Челябинске и переехать. Работает IT-шником. Автор заявляет, что гражданство России без проблем получают иностранные граждане, которые даже не владеют русским языком. При этом он, сдавший экзамены по языку, столкнулся с бюрократическими проволочками. «Я русский, сдал экзамен по русскому языку! Собрал все документы, и меня просто не записали на подачу документов, потому что не было папки с документами с собой. При этом паспорт переселенца, собственный паспорт я показал, но папка с документами не готова из-за того, что еще не готов сертификат о сдаче экзамена по русскому языку! Я не знаю, как это комментировать. В Казахстане если ты переселенец этнический казах, тебе везде зеленый свет. А у нас этот путь очень труден. Два года, не меньше», — сетует мужчина. На telegram-канале Колясникова на момент выхода данной публикации письмо прочитали более 384 тысяч подписчиков. Письмо репостнули и другие популярные блогеры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Топ-блогер Сергей Колясников (Zergulio) из Екатеринбурга опубликовал в telegram-канале письмо читателя о том, как трудно русским возвращаться на историческую родину в Челябинске. Автор письма назвал этот процесс кругами ада и диверсией против России. «Что творится в УФМЦ Челябинска, словами не передать. На подачу документов записывают на два месяца вперед. Почему нельзя сразу принять документы у русского, я не понимаю. Я не понимаю, почему последние 30+ лет Россия сотнями тысяч раздает российские паспорта не знающим русского языка мигрантам без образования и профессии, а этнические русские, образованные, с востребованными специальностями — вынуждены годами проходить все круги ада. Имхо, это какая-то диверсия против России. Других причин тут просто не может быть», — уверен автор письма. О себе автор сообщает, что он русский из Казахстана. По программе переселения переезжает в Россию. Подает документы через Челябинск. Все документы в порядке. Делает все честно. Планирует купить квартиру в Челябинске и переехать. Работает IT-шником. Автор заявляет, что гражданство России без проблем получают иностранные граждане, которые даже не владеют русским языком. При этом он, сдавший экзамены по языку, столкнулся с бюрократическими проволочками. «Я русский, сдал экзамен по русскому языку! Собрал все документы, и меня просто не записали на подачу документов, потому что не было папки с документами с собой. При этом паспорт переселенца, собственный паспорт я показал, но папка с документами не готова из-за того, что еще не готов сертификат о сдаче экзамена по русскому языку! Я не знаю, как это комментировать. В Казахстане если ты переселенец этнический казах, тебе везде зеленый свет. А у нас этот путь очень труден. Два года, не меньше», — сетует мужчина. На telegram-канале Колясникова на момент выхода данной публикации письмо прочитали более 384 тысяч подписчиков. Письмо репостнули и другие популярные блогеры.