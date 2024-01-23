Психолог раскритиковал предложение шамана из ХМАО избавить мэрию от бед с помощью обряда

В ХМАО психолог решать проблемы мэрии с помощью научного подхода, а не шамана

24 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Шаман предложил провести ритуал и спасти мэрию от бед Фото: Сергей Русанов © URA.RU Югорский шаман Данила Покачев решил заработать хайпа на скандалах в Нижневартовске. После обысков силовиков и громких отставках в мэрии он заявил в СМИ, что готов провести для чиновников ритуал избавления от бед. Это предложение раскритиковал социальный философ и психолог Олег Долгицкий, который считает, что западный подход с привлечением коренных народов — это устаревший колониальный тренд. В беседе с URA.RU он предложил решать проблемы, используя управленческие технологии. «Использование коренных и малочисленных народов — это изживший себя колониальный подход, которым пользовались англичане. Стоит провести в мэрии социометрию ключевых позиций (лиц, принимающих решения). И уже по итогам разработать тренинги и другие мероприятия, чтобы объединить между собой чиновников и создать между ними новые связи», — прокомментировал эксперт. По мнению Долгицкого, сейчас в федеральных трендах централизованная поддержка РПЦ, поэтому если уж очень хочется, стоит призвать в мэрию не духов, а батюшку. «Кроме того, это поможет повысить уровень одобрения местной власти среди горожан. Православие — это мощный инструмент консолидации, и объединение мэрии с РПЦ сработает лучше, чем языческие ритуалы с бубном», — отметил психолог. В мэрии Нижневартовска сообщили, что шаман Покачев с ними не связывался и лично свою помощь по проведению ритуалов не предлагал. Эту новость растиражировали окружные медиа, которые попросили эзотериков прокомментировать ситуацию с обысками в городе. Связаться с шаманом на момент публикации не удалось, но журналисты, опросившие его, уточнили, что Покачев предлагал провести ритуал бесплатно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Югорский шаман Данила Покачев решил заработать хайпа на скандалах в Нижневартовске. После обысков силовиков и громких отставках в мэрии он заявил в СМИ, что готов провести для чиновников ритуал избавления от бед. Это предложение раскритиковал социальный философ и психолог Олег Долгицкий, который считает, что западный подход с привлечением коренных народов — это устаревший колониальный тренд. В беседе с URA.RU он предложил решать проблемы, используя управленческие технологии. «Использование коренных и малочисленных народов — это изживший себя колониальный подход, которым пользовались англичане. Стоит провести в мэрии социометрию ключевых позиций (лиц, принимающих решения). И уже по итогам разработать тренинги и другие мероприятия, чтобы объединить между собой чиновников и создать между ними новые связи», — прокомментировал эксперт. По мнению Долгицкого, сейчас в федеральных трендах централизованная поддержка РПЦ, поэтому если уж очень хочется, стоит призвать в мэрию не духов, а батюшку. «Кроме того, это поможет повысить уровень одобрения местной власти среди горожан. Православие — это мощный инструмент консолидации, и объединение мэрии с РПЦ сработает лучше, чем языческие ритуалы с бубном», — отметил психолог. В мэрии Нижневартовска сообщили, что шаман Покачев с ними не связывался и лично свою помощь по проведению ритуалов не предлагал. Эту новость растиражировали окружные медиа, которые попросили эзотериков прокомментировать ситуацию с обысками в городе. Связаться с шаманом на момент публикации не удалось, но журналисты, опросившие его, уточнили, что Покачев предлагал провести ритуал бесплатно.