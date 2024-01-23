Психолог раскритиковал предложение шамана из ХМАО избавить мэрию от бед с помощью обряда

Югорский шаман Данила Покачев решил заработать хайпа на скандалах в Нижневартовске. После обысков силовиков и громких отставках в мэрии он заявил в СМИ, что готов провести для чиновников ритуал избавления от бед. Это предложение раскритиковал социальный философ и психолог Олег Долгицкий, который считает, что западный подход с привлечением коренных народов — это устаревший колониальный тренд. В беседе с URA.RU он предложил решать проблемы, используя управленческие технологии.
«Использование коренных и малочисленных народов — это изживший себя колониальный подход, которым пользовались англичане. Стоит провести в мэрии социометрию ключевых позиций (лиц, принимающих решения). И уже по итогам разработать тренинги и другие мероприятия, чтобы объединить между собой чиновников и создать между ними новые связи», — прокомментировал эксперт.
По мнению Долгицкого, сейчас в федеральных трендах централизованная поддержка РПЦ, поэтому если уж очень хочется, стоит призвать в мэрию не духов, а батюшку. «Кроме того, это поможет повысить уровень одобрения местной власти среди горожан. Православие — это мощный инструмент консолидации, и объединение мэрии с РПЦ сработает лучше, чем языческие ритуалы с бубном», — отметил психолог.
В мэрии Нижневартовска сообщили, что шаман Покачев с ними не связывался и лично свою помощь по проведению ритуалов не предлагал. Эту новость растиражировали окружные медиа, которые попросили эзотериков прокомментировать ситуацию с обысками в городе. Связаться с шаманом на момент публикации не удалось, но журналисты, опросившие его, уточнили, что Покачев предлагал провести ритуал бесплатно.
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