Происшествия Генерал Соболев предложил наградить экипаж сбитого ВСУ Ил-76 24 января 2024 в 18:17 Размер текста - 17 + Виктор Соболев прокомментировал действия экипажа Ил-76 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ, должен быть представлен к госнаградам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам. Они до последнего уводили подбитый самолет от жилых домов», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Shot. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле, рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. В ведомстве назвали удар ВСУ терактом. Все оперативные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ, должен быть представлен к госнаградам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам. Они до последнего уводили подбитый самолет от жилых домов», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Shot. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле, рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. В ведомстве назвали удар ВСУ терактом. Все оперативные новости — в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям