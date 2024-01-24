Генерал Соболев предложил наградить экипаж сбитого ВСУ Ил-76

Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ, должен быть представлен к госнаградам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
«Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам. Они до последнего уводили подбитый самолет от жилых домов», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Shot.
ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле, рядом с населенным пунктом.
В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. В ведомстве назвали удар ВСУ терактом. Все оперативные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.