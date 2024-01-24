Генерал Соболев предложил наградить экипаж сбитого ВСУ Ил-76

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, соболев виктор
Виктор Соболев прокомментировал действия экипажа Ил-76 Фото:
новость из сюжета
Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области

Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ, должен быть представлен к госнаградам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам. Они до последнего уводили подбитый самолет от жилых домов», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Shot.

ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле, рядом с населенным пунктом.

В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. В ведомстве назвали удар ВСУ терактом. Все оперативные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Экипаж самолета Ил-76, сбитый ВСУ, должен быть представлен к госнаградам. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. «Экипаж Ил-76 — герои и должны быть представлены к госнаградам. Они до последнего уводили подбитый самолет от жилых домов», — заявил Виктор Соболев в разговоре с telegram-каналом Shot. ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Судно упало в поле, рядом с населенным пунктом. В Минобороны РФ сообщили, что в самолете были украинские военнопленные, которых везли для обмена. В ведомстве назвали удар ВСУ терактом. Все оперативные новости — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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