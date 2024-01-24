24 января 2024

Телекомпании пермского олигарха предложили пойти на мировую в споре о краже видеороликов про клещей

Суд предложил пермской «Ветте» пойти на мировую в споре с видеоблогером из Омска
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд предложил сторонам заключить мировое соглашение Фото:

Арбитражный суд Пермского края предложил заключить мировое соглашение по делу о споре между телекомпанией «Ветта» и блогером из Омска Евгением Пожиткиным. В 2023 году он подал иск к телекомпании «Ветта», требуя взыскать с нее более миллиона рублей компенсации за использование авторских видеороликов. В них блогер рассказывает, как нужно защищаться от клещей.

«Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования оспаривать не стал, но и не согласился с размером компенсации. Он считает возможным удовлетворить требования на сумму 140 тысяч рублей. В связи с этим суд определил — для достижения сторонами примирения предложить сторонам представить сведения о том, какие мероприятия произведены для достижения мирного урегулирования спора. Установить сторонам срок до 13 февраля 2024 года», — сообщается в картотеке суда.

По данным документов суда, видеоролики, которые являются предметом спора, размещены на youtube-канале sekretmesto, посвященному охоте, рыбалке и туризму. Автором канала, у которого около 200 тысяч подписчиков, является блогер и предприниматель из Омска Евгений Пожиткин. Иск с требованием компенсации за использование видеороликов он предъявил ООО «Ветта Плюс». Оно владеет пермской телекомпанией «Ветта», которая считается подконтрольной структурам бизнесмена Андрея Кузяева. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.

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Арбитражный суд Пермского края предложил заключить мировое соглашение по делу о споре между телекомпанией «Ветта» и блогером из Омска Евгением Пожиткиным. В 2023 году он подал иск к телекомпании «Ветта», требуя взыскать с нее более миллиона рублей компенсации за использование авторских видеороликов. В них блогер рассказывает, как нужно защищаться от клещей. «Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования оспаривать не стал, но и не согласился с размером компенсации. Он считает возможным удовлетворить требования на сумму 140 тысяч рублей. В связи с этим суд определил — для достижения сторонами примирения предложить сторонам представить сведения о том, какие мероприятия произведены для достижения мирного урегулирования спора. Установить сторонам срок до 13 февраля 2024 года», — сообщается в картотеке суда. По данным документов суда, видеоролики, которые являются предметом спора, размещены на youtube-канале sekretmesto, посвященному охоте, рыбалке и туризму. Автором канала, у которого около 200 тысяч подписчиков, является блогер и предприниматель из Омска Евгений Пожиткин. Иск с требованием компенсации за использование видеороликов он предъявил ООО «Ветта Плюс». Оно владеет пермской телекомпанией «Ветта», которая считается подконтрольной структурам бизнесмена Андрея Кузяева. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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