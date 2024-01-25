Пермский штурмовик Григоренко рассказал, вернется ли в политику

Воевавший на СВО пермский экс-депутат Григоренко больше не рвется в политику

26 января 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Александр Григоренко был депутатом заксобрания от ЛДПР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский штурмовик и экс-депутат заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко заявил, что больше не рвется в политику. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте крайизбиркома. «Я не могу сказать, что я сильно рвусь в политику. В принципе, пять лет работы депутатом немного что дали. Я не разочарован, но у меня нет такого желания идти во власть. Любой ценой», — заявил Григоренко. Он заверил, что примет участие в президентских выборах — из всех доступных форм голосования выберет поход на участок. Принимавший участие в спецоперации с момента ее начала Григоренко также заявил, что надеется на скорейшее окончание СВО. «Чем раньше, тем лучше», — отметил он. Григоренко в 2016—2021 годах был депутатом заксобрания от ЛДПР. Он пошел на СВО добровольцем весной 2022 года. Этим летом он получил там тяжелую травму и после долгого лечения вернулся в Пермь. Сразу после он написал заявление о выходе из ЛДПР, потому что на президентских выборах поддерживает Владимира Путина, а не кандидата от партии Леонида Слуцкого.

Пермский штурмовик и экс-депутат заксобрания от ЛДПР Александр Григоренко заявил, что больше не рвется в политику. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на сайте крайизбиркома. «Я не могу сказать, что я сильно рвусь в политику. В принципе, пять лет работы депутатом немного что дали. Я не разочарован, но у меня нет такого желания идти во власть. Любой ценой», — заявил Григоренко. Он заверил, что примет участие в президентских выборах — из всех доступных форм голосования выберет поход на участок. Принимавший участие в спецоперации с момента ее начала Григоренко также заявил, что надеется на скорейшее окончание СВО. «Чем раньше, тем лучше», — отметил он. Григоренко в 2016—2021 годах был депутатом заксобрания от ЛДПР. Он пошел на СВО добровольцем весной 2022 года. Этим летом он получил там тяжелую травму и после долгого лечения вернулся в Пермь. Сразу после он написал заявление о выходе из ЛДПР, потому что на президентских выборах поддерживает Владимира Путина, а не кандидата от партии Леонида Слуцкого.