Больница РЖД в Перми использовала просроченные медицинские изделия

В Перми частное клиническая больница «РЖД-Медицина» использовала медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также медучреждение не соблюдало порядок оказания медицинской помощи. Это выяснилось в ходе проверки, которую в 2023 году провела Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверило более 40 медорганизаций Уральского транспортного региона, в том числе негосударственные учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом говорится в telegram-канале ведомства.
«В Пермском крае вскрыты и пресечены факты хранения и использования медицинских изделий с истекшим сроком годности. Не соблюдались порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований», — информирует Уральская транспортная прокуратура.
Также указано, что пермская больница не смогла предоставить двум жителям Перми лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Лекарства были выданы только после вмешательства прокуратуры. Ранее частную клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Перми неоднократно штрафовали за смерть пациентов.
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