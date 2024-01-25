Больница РЖД в Перми использовала просроченные медицинские изделия

25 января 2024 в 16:27 Размер текста - 17 +

Факты использования больницей просроченных медизделий вскрылись после проверки прокуратуры Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми частное клиническая больница «РЖД-Медицина» использовала медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также медучреждение не соблюдало порядок оказания медицинской помощи. Это выяснилось в ходе проверки, которую в 2023 году провела Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверило более 40 медорганизаций Уральского транспортного региона, в том числе негосударственные учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В Пермском крае вскрыты и пресечены факты хранения и использования медицинских изделий с истекшим сроком годности. Не соблюдались порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований», — информирует Уральская транспортная прокуратура. Также указано, что пермская больница не смогла предоставить двум жителям Перми лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Лекарства были выданы только после вмешательства прокуратуры. Ранее частную клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Перми неоднократно штрафовали за смерть пациентов.

В Перми частное клиническая больница «РЖД-Медицина» использовала медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также медучреждение не соблюдало порядок оказания медицинской помощи. Это выяснилось в ходе проверки, которую в 2023 году провела Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверило более 40 медорганизаций Уральского транспортного региона, в том числе негосударственные учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В Пермском крае вскрыты и пресечены факты хранения и использования медицинских изделий с истекшим сроком годности. Не соблюдались порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований», — информирует Уральская транспортная прокуратура. Также указано, что пермская больница не смогла предоставить двум жителям Перми лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Лекарства были выданы только после вмешательства прокуратуры. Ранее частную клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Перми неоднократно штрафовали за смерть пациентов.