Больница РЖД в Перми использовала просроченные медицинские изделия

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Факты использования больницей просроченных медизделий вскрылись после проверки прокуратуры Фото:

В Перми частное клиническая больница «РЖД-Медицина» использовала медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также медучреждение не соблюдало порядок оказания медицинской помощи. Это выяснилось в ходе проверки, которую в 2023 году провела Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверило более 40 медорганизаций Уральского транспортного региона, в том числе негосударственные учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом говорится в telegram-канале ведомства.

«В Пермском крае вскрыты и пресечены факты хранения и использования медицинских изделий с истекшим сроком годности. Не соблюдались порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований», — информирует Уральская транспортная прокуратура.

Также указано, что пермская больница не смогла предоставить двум жителям Перми лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Лекарства были выданы только после вмешательства прокуратуры. Ранее частную клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Перми неоднократно штрафовали за смерть пациентов.

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В Перми частное клиническая больница «РЖД-Медицина» использовала медицинские изделия с истекшим сроком годности. Также медучреждение не соблюдало порядок оказания медицинской помощи. Это выяснилось в ходе проверки, которую в 2023 году провела Уральская транспортная прокуратура. Надзорное ведомство проверило более 40 медорганизаций Уральского транспортного региона, в том числе негосударственные учреждения здравоохранения «РЖД-Медицина». Об этом говорится в telegram-канале ведомства. «В Пермском крае вскрыты и пресечены факты хранения и использования медицинских изделий с истекшим сроком годности. Не соблюдались порядок оказания медицинской помощи, правила проведения лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных видов диагностических исследований», — информирует Уральская транспортная прокуратура. Также указано, что пермская больница не смогла предоставить двум жителям Перми лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно важных и необходимых. Лекарства были выданы только после вмешательства прокуратуры. Ранее частную клиническую больницу «РЖД-Медицина» в Перми неоднократно штрафовали за смерть пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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