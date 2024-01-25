В Челябинске распродают имущество разорившегося VIP-риелтора Унаняна

26 января 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Бизнес-империя Арсена Унаняна пошла с молотка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске суд санкционировал продажу имущества обанкротившегося и осужденного за мошенничество основателя агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. «Заявление финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны удовлетворить. Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Унаняна Арсена Гамлетовича в редакции финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, речь идет о четырех помещениях ранее принадлежавших Унаняну компаний: ООО АН «Компаньон», ООО «Полезная Площадь», ООО «ГП «Компаньон» и ООО «Меркада». Все они находятся в Челябинске, в комплексе по улице Труда, 156. На торги их выставят по начальной цене в семь тысяч, 14 тысяч, 100 тысяч и 2,9 миллиона рублей. Унанян считался одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходили крупные сделки с недвижимостью, а в числе его клиентов были высокопоставленные и влиятельные персоны. Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риелтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось. Признали банкротом и самого Унаняна. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске суд санкционировал продажу имущества обанкротившегося и осужденного за мошенничество основателя агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. «Заявление финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны удовлетворить. Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Унаняна Арсена Гамлетовича в редакции финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, речь идет о четырех помещениях ранее принадлежавших Унаняну компаний: ООО АН «Компаньон», ООО «Полезная Площадь», ООО «ГП «Компаньон» и ООО «Меркада». Все они находятся в Челябинске, в комплексе по улице Труда, 156. На торги их выставят по начальной цене в семь тысяч, 14 тысяч, 100 тысяч и 2,9 миллиона рублей. Унанян считался одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходили крупные сделки с недвижимостью, а в числе его клиентов были высокопоставленные и влиятельные персоны. Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риелтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось. Признали банкротом и самого Унаняна.