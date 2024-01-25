25 января 2024

В Челябинске распродают имущество разорившегося VIP-риелтора Унаняна

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
Бизнес-империя Арсена Унаняна пошла с молотка Фото:

В Челябинске суд санкционировал продажу имущества обанкротившегося и осужденного за мошенничество основателя агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.

«Заявление финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны удовлетворить. Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Унаняна Арсена Гамлетовича в редакции финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из документа, речь идет о четырех помещениях ранее принадлежавших Унаняну компаний: ООО АН «Компаньон», ООО «Полезная Площадь», ООО «ГП «Компаньон» и ООО «Меркада». Все они находятся в Челябинске, в комплексе по улице Труда, 156. На торги их выставят по начальной цене в семь тысяч, 14 тысяч, 100 тысяч и 2,9 миллиона рублей.

Унанян считался одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходили крупные сделки с недвижимостью, а в числе его клиентов были высокопоставленные и влиятельные персоны.

Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риелтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось. Признали банкротом и самого Унаняна.

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В Челябинске суд санкционировал продажу имущества обанкротившегося и осужденного за мошенничество основателя агентства недвижимости «Компаньон» Арсена Унаняна. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел. «Заявление финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны удовлетворить. Утвердить Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества Унаняна Арсена Гамлетовича в редакции финансового управляющего Пономаревой Екатерины Владимировны», — говорится в определении арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Как следует из документа, речь идет о четырех помещениях ранее принадлежавших Унаняну компаний: ООО АН «Компаньон», ООО «Полезная Площадь», ООО «ГП «Компаньон» и ООО «Меркада». Все они находятся в Челябинске, в комплексе по улице Труда, 156. На торги их выставят по начальной цене в семь тысяч, 14 тысяч, 100 тысяч и 2,9 миллиона рублей. Унанян считался одним из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» происходили крупные сделки с недвижимостью, а в числе его клиентов были высокопоставленные и влиятельные персоны. Унаняна задержали в сентябре 2022 года. После обысков в его компании риелтора увезли на допрос. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве. По версии следствия, Унанян обманул одного из клиентов, продав ему одно из помещений своего строящегося бизнес-центра, которое ранее уже было реализовано другому дольщику. По итогам основанное им агентство по продаже недвижимости «Компаньон», проработавшее в регионе 19 лет, обанкротилось. Признали банкротом и самого Унаняна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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