Находящийся в СИЗО челябинский бизнесмен проиграл мэрии суд за землю

Суд отказал в требованиях Арсена Унаняна и трех других предпринимателей к властям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Находящийся в СИЗО после обвинительного приговора основатель крупнейшего агентства недвижимости Челябинска «Компаньон» Арсен Унанян проиграл мэрии суд из-за земельного участка. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, четыре предпринимателя, в том числе Унанян, добивались его получения в аренду.

«Судебное заседание по делу завершено. Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью», — отмечено на сайте суда.

В июле с иском к комитету по управлению имуществом и земельными отношениями мэрии Челябинска обратились четыре предпринимателя. В суде оспаривалось письмо муниципального ведомства, датированное февралем, с отказом сдать в аренду землю в Курчатовском районе. Инициаторы спора также просили обязать комитет заключить договор аренды.

Площадь участка составляет 7,3 тысячи кв метров, кадастровая стоимость — более девяти миллионов рублей. Участок расположен в нежилой зоне Свердловского тракта.

В сентябре Унаняна признали виновным в мошенничестве по нескольким эпизодам. Предпринимателя осудили на срок 5,6 года с отбыванием в колонии общего режима. Также бизнесмен должен заплатить 700 тысяч рублей штрафа. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на 33,7 млн рублей. Унанян находился под подпиской о невыезде и был взят под стражу в зале суда. Приговор в силу пока не вступил.

При подготовке материала URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Челябинска, ответ на который к моменту публикации не поступил. Данные остальных участников процесса в открытом доступе отсутствуют, адвокат Унаняна Константин Павлов не располагает информацией по данному процессу.