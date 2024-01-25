В Челябинской области выросло количество мужчин с раком простаты

26 января 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Рак простаты можно выявить на начальной стадии, пока мужчину ничего не беспокоит Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинской области выросло количество мужчин с раком простаты. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Статистика по впервые выявленному раку предстательной железы выглядит так: 2023 год — 2317 случаев (из них 1731 — на ранних стадиях), 2022 год — 1629 случаев (из их 1173 — на ранних стадиях). Тот факт, что пациентов с данным диагнозом стало больше, связан с более обширным охватом мужчин профосмотрами», — уточнила Гехт. Первый вице-губернатор добавила, что на первом месте среди заболеваемости мужчин злокачественными новообразованиями занимает рак легких, на втором — рак предстательной железы. При этом редко кто из мужчин раз в год посещает уролога, хотя около 40% рака простаты выявляется именно благодаря диспансеризации. «В 2023 году профосмотры и диспансеризацию прошли более 337 тысяч мужчин, и это почти в два раза больше, чем в 2022 году. Проверить, насколько велик риск развития рака простаты, можно с помощью анализа крови на простат-специфический антиген (ПСА)», — добавила Гехт. Она уточнила, что это исследование входит в бесплатную диспансеризацию для мужчин возраста 45+. Ранее Гехт подвела итоги диспансеризации в 2023 году. За год у жителей региона удалось выявить более 130 тысяч различных заболеваний. В их числе свыше 100 тысяч хронических заболеваний, почти 30 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области выросло количество мужчин с раком простаты. Об этом рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт. «Статистика по впервые выявленному раку предстательной железы выглядит так: 2023 год — 2317 случаев (из них 1731 — на ранних стадиях), 2022 год — 1629 случаев (из их 1173 — на ранних стадиях). Тот факт, что пациентов с данным диагнозом стало больше, связан с более обширным охватом мужчин профосмотрами», — уточнила Гехт. Первый вице-губернатор добавила, что на первом месте среди заболеваемости мужчин злокачественными новообразованиями занимает рак легких, на втором — рак предстательной железы. При этом редко кто из мужчин раз в год посещает уролога, хотя около 40% рака простаты выявляется именно благодаря диспансеризации. «В 2023 году профосмотры и диспансеризацию прошли более 337 тысяч мужчин, и это почти в два раза больше, чем в 2022 году. Проверить, насколько велик риск развития рака простаты, можно с помощью анализа крови на простат-специфический антиген (ПСА)», — добавила Гехт. Она уточнила, что это исследование входит в бесплатную диспансеризацию для мужчин возраста 45+. Ранее Гехт подвела итоги диспансеризации в 2023 году. За год у жителей региона удалось выявить более 130 тысяч различных заболеваний. В их числе свыше 100 тысяч хронических заболеваний, почти 30 тысяч заболеваний сердечно-сосудистой системы.