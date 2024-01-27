От рака мозга умер создатель мультсериала «Симпсоны» Джон Буш

Создатель мультсериала «Симпсоны» умер от рака
В медицинском центре в Лос-Анджелесе от рака умер американский продюсер, актер и режиссер Джон Буш. Об этом сообщил его близкий друг Кевин Баннерман.
«Буш умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от лимфомы ствола головного мозга», —
Анимацией Буш занимался с середины 1990-х. Он являлся одним из создателей мультсериалов «Симпсоны», »«Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду», сериала «Люди Икс: Эволюция».
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