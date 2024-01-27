Развлечения Знаменитости От рака мозга умер создатель мультсериала «Симпсоны» Джон Буш 28 января 2024 в 03:46 Размер текста - 17 + Создатель мультсериала «Симпсоны» умер от рака Фото: Илья Московец © URA.RU В медицинском центре в Лос-Анджелесе от рака умер американский продюсер, актер и режиссер Джон Буш. Об этом сообщил его близкий друг Кевин Баннерман. «Буш умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от лимфомы ствола головного мозга», — передает The Hollywood Reporter слова Баннермана. Продюсер скончался еще 23 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Анимацией Буш занимался с середины 1990-х. Он являлся одним из создателей мультсериалов «Симпсоны», »«Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду», сериала «Люди Икс: Эволюция». В медицинском центре в Лос-Анджелесе от рака умер американский продюсер, актер и режиссер Джон Буш. Об этом сообщил его близкий друг Кевин Баннерман. «Буш умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от лимфомы ствола головного мозга», — передает The Hollywood Reporter слова Баннермана. Продюсер скончался еще 23 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Анимацией Буш занимался с середины 1990-х. Он являлся одним из создателей мультсериалов «Симпсоны», »«Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду», сериала «Люди Икс: Эволюция». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям