27 января 2024

От рака мозга умер создатель мультсериала «Симпсоны» Джон Буш

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Клипарт. Магнитогорск, стена, симпсоны, стрит арт
Создатель мультсериала «Симпсоны» умер от рака Фото:

В медицинском центре в Лос-Анджелесе от рака умер американский продюсер, актер и режиссер Джон Буш. Об этом сообщил его близкий друг Кевин Баннерман.

«Буш умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от лимфомы ствола головного мозга», — передает The Hollywood Reporter слова Баннермана. Продюсер скончался еще 23 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Анимацией Буш занимался с середины 1990-х. Он являлся одним из создателей мультсериалов «Симпсоны», »«Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду», сериала «Люди Икс: Эволюция».

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В медицинском центре в Лос-Анджелесе от рака умер американский продюсер, актер и режиссер Джон Буш. Об этом сообщил его близкий друг Кевин Баннерман. «Буш умер в медицинском центре Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе от лимфомы ствола головного мозга», — передает The Hollywood Reporter слова Баннермана. Продюсер скончался еще 23 ноября, но известно об этом стало только сейчас. Анимацией Буш занимался с середины 1990-х. Он являлся одним из создателей мультсериалов «Симпсоны», »«Царь горы», «Гриффины», «Скуби-Ду», сериала «Люди Икс: Эволюция».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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