28 января 2024
27 января 2024
26 января 2024

Челябинская школьница получила куклу от Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Владимир Путин подарил школьнице куклу Фото:

Президент России Владимир Путин подарил школьнице из Магнитогорска (Челябинская область) Веронике Шоковой куклу. Такой подарок она попросила у главы государства, написав письмо на «Прямую линию», сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.

«Знакомьтесь, это — Вероника Шокова. Она живет в Магнитогорске и мечтает стать помощницей президента. Вероника написала письмо поддержки на „Прямую линию“ с Владимиром Путиным. Рассказала и о себе: любит свою страну, занятия в театральной студии и играть с куклами. Ну разве можно оставить будущую помощницу президента без подарка», — сообщил URA.RU Рыжий.

По словам девочки, она хочет стать именно помощницей Путина. Она считает его лучшим президентом в мире. Сотрудники ОНФ встретились с ней, и передали подарок от главы государства.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подарил школьнице из Магнитогорска (Челябинская область) Веронике Шоковой куклу. Такой подарок она попросила у главы государства, написав письмо на «Прямую линию», сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий. «Знакомьтесь, это — Вероника Шокова. Она живет в Магнитогорске и мечтает стать помощницей президента. Вероника написала письмо поддержки на „Прямую линию“ с Владимиром Путиным. Рассказала и о себе: любит свою страну, занятия в театральной студии и играть с куклами. Ну разве можно оставить будущую помощницу президента без подарка», — сообщил URA.RU Рыжий. По словам девочки, она хочет стать именно помощницей Путина. Она считает его лучшим президентом в мире. Сотрудники ОНФ встретились с ней, и передали подарок от главы государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...