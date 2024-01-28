Президент России Владимир Путин подарил школьнице из Магнитогорска (Челябинская область) Веронике Шоковой куклу. Такой подарок она попросила у главы государства, написав письмо на «Прямую линию», сообщил URA.RU руководитель регисполкома ОНФ Денис Рыжий.
«Знакомьтесь, это — Вероника Шокова. Она живет в Магнитогорске и мечтает стать помощницей президента. Вероника написала письмо поддержки на „Прямую линию“ с Владимиром Путиным. Рассказала и о себе: любит свою страну, занятия в театральной студии и играть с куклами. Ну разве можно оставить будущую помощницу президента без подарка», — сообщил URA.RU Рыжий.
По словам девочки, она хочет стать именно помощницей Путина. Она считает его лучшим президентом в мире. Сотрудники ОНФ встретились с ней, и передали подарок от главы государства.
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