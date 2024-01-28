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В Челябинске свои дома покинут 14 семей

В Челябинске из аварийного жилья в новые квартиры передут еще 14 семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный жилой дом по адресу Коли Мяготина 74. Курган, фасад здания, жилой дом, аварийный дом, улица коли мяготина74
За прошлую неделю в новые квартиры из аварийного жилья переехали три семьи Фото:

В Челябинске из аварийных многоквартирных домов переселят 14 семей. При этом с 22 по 26 января в городе свои жилищные условия уже улучшили три семьи, общая площадь расселения составила 323 квадратных метра, сообщила 29 января на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр Надежда Рыльская.

«За предыдущую неделю были расселены три семьи, площадь расселения составила 322, 6 квадратных метров. В работе находятся документы по переселению 14 семей», — сообщила Рыльская.

Также Рыльская отметила, в городе были завершены работы по сносу трех нежилых зданий и двух аварийных многоквартирных домов. При этом в рамках заключенных муниципальных контрактов планируется снос еще одного нежилого здания и двух расселенных аварийных многоквартирных домов.

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В Челябинске из аварийных многоквартирных домов переселят 14 семей. При этом с 22 по 26 января в городе свои жилищные условия уже улучшили три семьи, общая площадь расселения составила 323 квадратных метра, сообщила 29 января на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр Надежда Рыльская. «За предыдущую неделю были расселены три семьи, площадь расселения составила 322, 6 квадратных метров. В работе находятся документы по переселению 14 семей», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, в городе были завершены работы по сносу трех нежилых зданий и двух аварийных многоквартирных домов. При этом в рамках заключенных муниципальных контрактов планируется снос еще одного нежилого здания и двух расселенных аварийных многоквартирных домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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