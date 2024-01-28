В Челябинске свои дома покинут 14 семей

В Челябинске из аварийного жилья в новые квартиры передут еще 14 семей

29 января 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

За прошлую неделю в новые квартиры из аварийного жилья переехали три семьи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Челябинске из аварийных многоквартирных домов переселят 14 семей. При этом с 22 по 26 января в городе свои жилищные условия уже улучшили три семьи, общая площадь расселения составила 323 квадратных метра, сообщила 29 января на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр Надежда Рыльская. «За предыдущую неделю были расселены три семьи, площадь расселения составила 322, 6 квадратных метров. В работе находятся документы по переселению 14 семей», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, в городе были завершены работы по сносу трех нежилых зданий и двух аварийных многоквартирных домов. При этом в рамках заключенных муниципальных контрактов планируется снос еще одного нежилого здания и двух расселенных аварийных многоквартирных домов.

В Челябинске из аварийных многоквартирных домов переселят 14 семей. При этом с 22 по 26 января в городе свои жилищные условия уже улучшили три семьи, общая площадь расселения составила 323 квадратных метра, сообщила 29 января на аппаратном совещании мэру Наталье Котовой вице-мэр Надежда Рыльская. «За предыдущую неделю были расселены три семьи, площадь расселения составила 322, 6 квадратных метров. В работе находятся документы по переселению 14 семей», — сообщила Рыльская. Также Рыльская отметила, в городе были завершены работы по сносу трех нежилых зданий и двух аварийных многоквартирных домов. При этом в рамках заключенных муниципальных контрактов планируется снос еще одного нежилого здания и двух расселенных аварийных многоквартирных домов.