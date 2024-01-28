Участки в Сосновском районе под Челябинском проданы за 15,75 и 5,23 млн рублей

Участки расположены в 9 км от Челябинска, вблизи Шершневского водохранилища Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В поселке Западный в Сосновском районе госкорпорация ДОМ.РФ продала с торгов участки под малоэтажное строительство общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров. Как следует из протокола, победителями аукциона стал ИП Александр Царев, который приобрел землю за 15,75 млн рублей, и компания «Авенюинвест», предложившая за участок 5,23 млн рублей.

«Стартовая цена лотов составила 3,99 миллиона рублей. Компания „Авенюинвест“ предложила за землю 5,23 миллиона рублей, а ИП Александр Царев — 15,75 миллиона рублей. Конкуренцию застройщику составляли два предпринимателя и одна компания, у Александра Царева конкурентами выступили 15 участников», — следует из протокола.

Земли расположены в девяти километрах от Челябинска рядом с загородным районом «Твоя Привилегия», малоэтажным микрорайоном «Белый хутор» и коттеджным поселком «Холмс». До ближайшей остановки общественного транспорта «IT-лицей Привилегия» — 400 километров.

По данным СБИС, ООО СЗ «Авенюинвест» на 15,3% принадлежит компании «ЭкоСити», доли других совладельцев — Евгения Нагаева и Олега Парова — находятся в залоге у «Сбербанка». ЭкоСити является застройщиком компании «Вишневая горка», а в 2022 году фирме было одобрено строительство участка в большом Кременкуле.

ИП Александр Царев, согласно сервису СБИС, зарегистрировал ИП в 2019 году. Предприниматель занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Фирма зарегистрирована Сочи. Согласно сервису СБИС ИП Царев — совладелец челябинского застройщика «Привилегия-2», ему принадлежит около 24% компании. Фирма входит в группу АПРИ «Флай Плэнинг», которая строит загородный район «Твоя Привилегия», расположенный неподалеку.

В поселке Западный в Сосновском районе госкорпорация ДОМ.РФ продала с торгов участки общей площадью 5 тысяч 600 квадратных метров Фото: госкорпорация «ДОМ.РФ»

Стартовая цена лотов составила 3,99 миллиона рублей Фото: госкорпорация «ДОМ.РФ»