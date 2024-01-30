Куйвашев выделил 13 млн рублей, чтобы накормить отдаленные деревни и села

31 января 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Власти выделили деньги на покупку автолавок, которые будут развозить еду в отдаленные районы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева выделят 13 млн рублей на покупку пяти автолавок — магазинов на колесах, которые будут доставлять продукты в отдаленные населенные пункты Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Приобретение автолавок позволяет поддержать малый и средний бизнес, а также выполнить важную социальную функцию по обеспечению жителей труднодоступных деревень продуктами питания и необходимыми продовольственными товарами. Ассортимент автолавок достаточно широкий, кроме того, люди всегда могут делать заявки на доставку необходимых товаров», — отметила замминистра агропромышленного комплекса Светлана Островская. В 2023 году на покупку автолавок власти выделяли 11 млн рублей, тогда проблему отсутствия магазинов смогли решить в 17 отдаленных деревнях. «Магазина у нас нет около трех лет, и сейчас автолавка его заменила», — рассказала, в частности, жительница деревни Буланова в Ирбитском районе Галина Ильясова.

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева выделят 13 млн рублей на покупку пяти автолавок — магазинов на колесах, которые будут доставлять продукты в отдаленные населенные пункты Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Приобретение автолавок позволяет поддержать малый и средний бизнес, а также выполнить важную социальную функцию по обеспечению жителей труднодоступных деревень продуктами питания и необходимыми продовольственными товарами. Ассортимент автолавок достаточно широкий, кроме того, люди всегда могут делать заявки на доставку необходимых товаров», — отметила замминистра агропромышленного комплекса Светлана Островская. В 2023 году на покупку автолавок власти выделяли 11 млн рублей, тогда проблему отсутствия магазинов смогли решить в 17 отдаленных деревнях. «Магазина у нас нет около трех лет, и сейчас автолавка его заменила», — рассказала, в частности, жительница деревни Буланова в Ирбитском районе Галина Ильясова.