30 января 2024

Куйвашев выделил 13 млн рублей, чтобы накормить отдаленные деревни и села

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, колбаса, ярмарка, мясные изделия, рынок, уличная торговля, зим газ12
Власти выделили деньги на покупку автолавок, которые будут развозить еду в отдаленные районы Фото:

В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева выделят 13 млн рублей на покупку пяти автолавок — магазинов на колесах, которые будут доставлять продукты в отдаленные населенные пункты Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

«Приобретение автолавок позволяет поддержать малый и средний бизнес, а также выполнить важную социальную функцию по обеспечению жителей труднодоступных деревень продуктами питания и необходимыми продовольственными товарами. Ассортимент автолавок достаточно широкий, кроме того, люди всегда могут делать заявки на доставку необходимых товаров», — отметила замминистра агропромышленного комплекса Светлана Островская.

В 2023 году на покупку автолавок власти выделяли 11 млн рублей, тогда проблему отсутствия магазинов смогли решить в 17 отдаленных деревнях. «Магазина у нас нет около трех лет, и сейчас автолавка его заменила», — рассказала, в частности, жительница деревни Буланова в Ирбитском районе Галина Ильясова.

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В Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева выделят 13 млн рублей на покупку пяти автолавок — магазинов на колесах, которые будут доставлять продукты в отдаленные населенные пункты Ирбитского, Артинского, Тугулымского, Байкаловского и Алапаевского районов. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. «Приобретение автолавок позволяет поддержать малый и средний бизнес, а также выполнить важную социальную функцию по обеспечению жителей труднодоступных деревень продуктами питания и необходимыми продовольственными товарами. Ассортимент автолавок достаточно широкий, кроме того, люди всегда могут делать заявки на доставку необходимых товаров», — отметила замминистра агропромышленного комплекса Светлана Островская. В 2023 году на покупку автолавок власти выделяли 11 млн рублей, тогда проблему отсутствия магазинов смогли решить в 17 отдаленных деревнях. «Магазина у нас нет около трех лет, и сейчас автолавка его заменила», — рассказала, в частности, жительница деревни Буланова в Ирбитском районе Галина Ильясова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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