31 января 2024

В Балатовском парке Перми незаконно вырубили сосны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, бревна, древесина, вырубка леса, заготовка
Во время капремонта парка подрядчик срубил здоровые деревья Фото:

В Перми в Балатовском парке 11 сосен были срублены незаконно. Такое решение было принято Пермским краевым судом после проведения прокурорской проверки.

«В мае 2023 года „Пермблагоустройство“ заключило контракт о проведении капремонта Балатовского парка. В июне было принято решение о вырубке 120 деревьев разных пород. Природохранная прокуратура и минприроды провели проверку и выяснили, что 11 сосен были срублены незаконно. Эти деревья были здоровыми и не подлежали сносу», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.

Суд Индустриального района рассмотрел акты проверки и обязал районную администрацию устранить допущенные нарушения. Первыми о том, что в Балатовском парке массово вырубают деревья заговорили пермяки. Они были обеспокоены и обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы та провела проверку.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми в Балатовском парке 11 сосен были срублены незаконно. Такое решение было принято Пермским краевым судом после проведения прокурорской проверки. «В мае 2023 года „Пермблагоустройство“ заключило контракт о проведении капремонта Балатовского парка. В июне было принято решение о вырубке 120 деревьев разных пород. Природохранная прокуратура и минприроды провели проверку и выяснили, что 11 сосен были срублены незаконно. Эти деревья были здоровыми и не подлежали сносу», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Суд Индустриального района рассмотрел акты проверки и обязал районную администрацию устранить допущенные нарушения. Первыми о том, что в Балатовском парке массово вырубают деревья заговорили пермяки. Они были обеспокоены и обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы та провела проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...