В Балатовском парке Перми незаконно вырубили сосны

01 февраля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Во время капремонта парка подрядчик срубил здоровые деревья Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в Балатовском парке 11 сосен были срублены незаконно. Такое решение было принято Пермским краевым судом после проведения прокурорской проверки. «В мае 2023 года „Пермблагоустройство“ заключило контракт о проведении капремонта Балатовского парка. В июне было принято решение о вырубке 120 деревьев разных пород. Природохранная прокуратура и минприроды провели проверку и выяснили, что 11 сосен были срублены незаконно. Эти деревья были здоровыми и не подлежали сносу», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Суд Индустриального района рассмотрел акты проверки и обязал районную администрацию устранить допущенные нарушения. Первыми о том, что в Балатовском парке массово вырубают деревья заговорили пермяки. Они были обеспокоены и обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы та провела проверку.

В Перми в Балатовском парке 11 сосен были срублены незаконно. Такое решение было принято Пермским краевым судом после проведения прокурорской проверки. «В мае 2023 года „Пермблагоустройство“ заключило контракт о проведении капремонта Балатовского парка. В июне было принято решение о вырубке 120 деревьев разных пород. Природохранная прокуратура и минприроды провели проверку и выяснили, что 11 сосен были срублены незаконно. Эти деревья были здоровыми и не подлежали сносу», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда. Суд Индустриального района рассмотрел акты проверки и обязал районную администрацию устранить допущенные нарушения. Первыми о том, что в Балатовском парке массово вырубают деревья заговорили пермяки. Они были обеспокоены и обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы та провела проверку.