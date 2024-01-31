В Балатовском парке Перми незаконно вырубили сосны

В Перми в Балатовском парке 11 сосен были срублены незаконно. Такое решение было принято Пермским краевым судом после проведения прокурорской проверки.
«В мае 2023 года „Пермблагоустройство“ заключило контракт о проведении капремонта Балатовского парка. В июне было принято решение о вырубке 120 деревьев разных пород. Природохранная прокуратура и минприроды провели проверку и выяснили, что 11 сосен были срублены незаконно. Эти деревья были здоровыми и не подлежали сносу», — рассказали в пресс-службе Пермского краевого суда.
Суд Индустриального района рассмотрел акты проверки и обязал районную администрацию устранить допущенные нарушения. Первыми о том, что в Балатовском парке массово вырубают деревья заговорили пермяки. Они были обеспокоены и обратились в природоохранную прокуратуру, чтобы та провела проверку.
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