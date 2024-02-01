Умерла заслуженная артистка России Муминова, игравшая в магнитогорском театре

01 февраля 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Муминова ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 66 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU На 67 году жизни умерла актриса театра и кино Фарида Муминова, посвятившая пять лет Магнитогорскому драмтеатру Пушкина (Челябинская область). Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе театра. «Ушла из жизни Муминова Фарида Шамильевна. Заслуженная артистка России, одна из самых ярких и самобытных актрис Магнитогорского академического драматического театра им. Пушкина, скончалась после тяжелой болезни в возрасте 66 лет», — сообщили в театре. Муминова играла на сцене Магнитогорского театра с 1991 по 2004 год. С 2006 года посвятила себя работе в театре Армена Джигарханяна (Москва). Впервые на киноэкранах актриса появилась в 1974 году, сыграв в фильме «Седьмой джинн». За свою жизнь Муминова была в роли 21 героини на сцене и 14 — в кино. В 1993 и 1999 годах женщина получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Театральная весна» в Челябинске. К званию заслуженной артистки РФ Муминову представили в 2002 году.

На 67 году жизни умерла актриса театра и кино Фарида Муминова, посвятившая пять лет Магнитогорскому драмтеатру Пушкина (Челябинская область). Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе театра. «Ушла из жизни Муминова Фарида Шамильевна. Заслуженная артистка России, одна из самых ярких и самобытных актрис Магнитогорского академического драматического театра им. Пушкина, скончалась после тяжелой болезни в возрасте 66 лет», — сообщили в театре. Муминова играла на сцене Магнитогорского театра с 1991 по 2004 год. С 2006 года посвятила себя работе в театре Армена Джигарханяна (Москва). Впервые на киноэкранах актриса появилась в 1974 году, сыграв в фильме «Седьмой джинн». За свою жизнь Муминова была в роли 21 героини на сцене и 14 — в кино. В 1993 и 1999 годах женщина получила приз за лучшую женскую роль на фестивале «Театральная весна» в Челябинске. К званию заслуженной артистки РФ Муминову представили в 2002 году.