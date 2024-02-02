Политика Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России из-за спецоперации 02 февраля 2024 в 20:07 Размер текста - 17 + Суд ООН отклонил шесть жалоб РФ по иску Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международный суд ООН в Гааге намерен рассмотреть иск Украины против России из-за СВО. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против России из-за спецоперации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Кроме того, судом было отклонено шесть возражений со стороны РФ по украинскому иску. Киев подал иск против Москвы еще летом 2022 года. Об этом сообщал министр юстиции Украины Денис Малюська. Спецоперация была начата для денацификации Украины. Несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к переговорам, украинские силы продолжают умышленно наносить удары по гражданским объектам РФ, заявлял глава МИД России Сергей Лавров. Международный суд ООН в Гааге намерен рассмотреть иск Украины против России из-за СВО. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Международный суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией на рассмотрение иска Украины от 2022 года против России из-за спецоперации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации. Кроме того, судом было отклонено шесть возражений со стороны РФ по украинскому иску. Киев подал иск против Москвы еще летом 2022 года. Об этом сообщал министр юстиции Украины Денис Малюська. Спецоперация была начата для денацификации Украины. Несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к переговорам, украинские силы продолжают умышленно наносить удары по гражданским объектам РФ, заявлял глава МИД России Сергей Лавров. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям