В клубе Сургута хотят устроить эротическое шоу

02 февраля 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

В сургутском клубе устроят вечеринку для взрослых с эро-шоу и стриптизом Фото: Илья Московец © URA.RU (фото из архива) В одном из клубов Сургута хотят устроить вечеринку для взрослых с эротическим шоу и стриптизом. Организаторы заманивают сургутян бесплатным входом и бесплатным баром для девушек. Информация об этом размещена на сайте клуба.



«Ночь соблазна и искушения. Стриптиз. Перформанс с эро-шоу. Free-bar для девушек», — говорится в афише.



При этом вечеринка не приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Хотя спрос на стриптиз в ХМАО вырос именно в связи с февральским праздником. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле.



Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.

В одном из клубов Сургута хотят устроить вечеринку для взрослых с эротическим шоу и стриптизом. Организаторы заманивают сургутян бесплатным входом и бесплатным баром для девушек. Информация об этом размещена на сайте клуба. «Ночь соблазна и искушения. Стриптиз. Перформанс с эро-шоу. Free-bar для девушек», — говорится в афише. При этом вечеринка не приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Хотя спрос на стриптиз в ХМАО вырос именно в связи с февральским праздником. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.