В клубе Сургута хотят устроить эротическое шоу

В одном из клубов Сургута хотят устроить вечеринку для взрослых с эротическим шоу и стриптизом. Организаторы заманивают сургутян бесплатным входом и бесплатным баром для девушек. Информация об этом размещена на сайте клуба.
«Ночь соблазна и искушения. Стриптиз. Перформанс с эро-шоу. Free-bar для девушек», — говорится в афише.
При этом вечеринка не приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Хотя спрос на стриптиз в ХМАО вырос именно в связи с февральским праздником. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле.
Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.
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