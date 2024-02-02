В клубе Сургута хотят устроить эротическое шоу

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В сургутском клубе устроят вечеринку для взрослых с эро-шоу и стриптизом Фото:

В одном из клубов Сургута хотят устроить вечеринку для взрослых с эротическим шоу и стриптизом. Организаторы заманивают сургутян бесплатным входом и бесплатным баром для девушек. Информация об этом размещена на сайте клуба.

«Ночь соблазна и искушения. Стриптиз. Перформанс с эро-шоу. Free-bar для девушек», — говорится в афише.

При этом вечеринка не приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Хотя спрос на стриптиз в ХМАО вырос именно в связи с февральским праздником. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле.

Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.

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В одном из клубов Сургута хотят устроить вечеринку для взрослых с эротическим шоу и стриптизом. Организаторы заманивают сургутян бесплатным входом и бесплатным баром для девушек. Информация об этом размещена на сайте клуба. «Ночь соблазна и искушения. Стриптиз. Перформанс с эро-шоу. Free-bar для девушек», — говорится в афише. При этом вечеринка не приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Хотя спрос на стриптиз в ХМАО вырос именно в связи с февральским праздником. Уже в январе жители региона начали активно заказывать стриптиз-шоу в военном стиле. Ранее URA.RU сообщало, что в сургутском кафе, где проводят башкиро-татарские тусовки, полуголый мужчина устроил пикантное шоу для посетителей. Стриптизера заказала на девичник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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