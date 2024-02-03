Суд вынес решение по делу московского педиатра, высмеявшей сына участника СВО

Тушинский районный суд Москвы избрал меру пресечения педиатру Надежде Буяновой, которая ранее некорректно высказалась о военном, погибшем на СВО, в виде «запрета определенных действий». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении Буяновой Н.Ф. меру пресечения в виде запрета определенных действий», — говорится в сообщении. Ранее ее обвиняли в дискредитации ВС России и запрашивали наказание в виде заключения под стражу.
Ранее в СМИ писали, что в одной из московских поликлиник педиатр цинично насмехалась над смертью отца своего маленького пациента. Также сообщалось, что она заявила матери ребенка, что муж женщины «был законной целью Украины», пишет «Царьград». Позже глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача, передает Общественное телевидение России.
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