Посол Украины призвал Шольца встретиться с Путиным

Украинский посол Мельник: Шольцу надо обговорить с Путиным ситуацию на Украине

04 февраля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Андрей Мельник призвал найти особый подход к Владимиру Путину, чтобы решить конфликт на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Канцлер Германии Олаф Шольц и глава России Владимир Путин должны встретиться, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник. «Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно приглашать его прямо сейчас в ФРГ на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Андрей Мельник в интервью NTV . Посол отметил, что страны Запада должны найти особый подход к руководству России. Мельник неоднократно делал смелые заявления, из-за чего оказывался в центре скандалов. Так, летом он послал к черту немецких политиков, которые выступали против поставок снарядов с кассетной частью. Он также предложил им и дальше «оставаться на диванах».

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава России Владимир Путин должны встретиться, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник. «Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно приглашать его прямо сейчас в ФРГ на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Андрей Мельник в интервью NTV. Посол отметил, что страны Запада должны найти особый подход к руководству России. Мельник неоднократно делал смелые заявления, из-за чего оказывался в центре скандалов. Так, летом он послал к черту немецких политиков, которые выступали против поставок снарядов с кассетной частью. Он также предложил им и дальше «оставаться на диванах».