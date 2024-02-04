Посол Украины призвал Шольца встретиться с Путиным

Украинский посол Мельник: Шольцу надо обговорить с Путиным ситуацию на Украине
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Андрей Мельник призвал найти особый подход к Владимиру Путину, чтобы решить конфликт на Украине Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава России Владимир Путин должны встретиться, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник.

«Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно приглашать его прямо сейчас в ФРГ на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Андрей Мельник в интервью NTV. Посол отметил, что страны Запада должны найти особый подход к руководству России.

Мельник неоднократно делал смелые заявления, из-за чего оказывался в центре скандалов. Так, летом он послал к черту немецких политиков, которые выступали против поставок снарядов с кассетной частью. Он также предложил им и дальше «оставаться на диванах».

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Канцлер Германии Олаф Шольц и глава России Владимир Путин должны встретиться, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Об этом заявил экс-посол Украины в Германии и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник. «Почему бы Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, ему не нужно приглашать его прямо сейчас в ФРГ на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например, в Исландии», — заявил Андрей Мельник в интервью NTV. Посол отметил, что страны Запада должны найти особый подход к руководству России. Мельник неоднократно делал смелые заявления, из-за чего оказывался в центре скандалов. Так, летом он послал к черту немецких политиков, которые выступали против поставок снарядов с кассетной частью. Он также предложил им и дальше «оставаться на диванах».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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