В Кремле не стали скрывать интерес к расследованию Швеции о взрывах на «Северном потоке»

Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции по взрыву на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия неоднократно запрашивала эти данные, но нам эти данные не предоставляли. Что касается нашего расследования — ничего сказать не могу, это зависит от результатов. Мы, конечно, с интересом ожидаем вердиктов и решений, которые будут приниматься на этот счет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.