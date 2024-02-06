В Кремле не стали скрывать интерес к расследованию Швеции о взрывах на «Северном потоке»

Песков заявил об интересе РФ к расследованию взрывов на «Северном потоке»

06 февраля 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Россия будет ждать результатов расследования взрыва на «Северном потоке», сказал Дмитрий Песков Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции по взрыву на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия неоднократно запрашивала эти данные, но нам эти данные не предоставляли. Что касается нашего расследования — ничего сказать не могу, это зависит от результатов. Мы, конечно, с интересом ожидаем вердиктов и решений, которые будут приниматься на этот счет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей.

Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции по взрыву на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия неоднократно запрашивала эти данные, но нам эти данные не предоставляли. Что касается нашего расследования — ничего сказать не могу, это зависит от результатов. Мы, конечно, с интересом ожидаем вердиктов и решений, которые будут приниматься на этот счет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей.