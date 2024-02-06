В Кремле не стали скрывать интерес к расследованию Швеции о взрывах на «Северном потоке»

Песков заявил об интересе РФ к расследованию взрывов на «Северном потоке»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Россия будет ждать результатов расследования взрыва на «Северном потоке», сказал Дмитрий Песков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции по взрыву на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия неоднократно запрашивала эти данные, но нам эти данные не предоставляли. Что касается нашего расследования — ничего сказать не могу, это зависит от результатов. Мы, конечно, с интересом ожидаем вердиктов и решений, которые будут приниматься на этот счет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей.

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Россия будет с интересом ожидать результатов расследования Швеции по взрыву на газопроводе «Северный поток». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия неоднократно запрашивала эти данные, но нам эти данные не предоставляли. Что касается нашего расследования — ничего сказать не могу, это зависит от результатов. Мы, конечно, с интересом ожидаем вердиктов и решений, которые будут приниматься на этот счет», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля также назвал взрыв на газопроводе «диверсией против критически важной инфраструктуры». Он отметил, что нельзя оставлять без внимания саму аварию и ее исполнителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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